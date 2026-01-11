Zbigniew Hołdys w żałobie. "Dzisiaj nie będzie ględzenia"

Zbigniew Hołdys to jeden z najpopularniejszych polskich artystów, który karierę zaczynał już jako 16-latek. Muzyk jest jednym z założyciel grupy Perfect. Od prawie czterech dekad związany jest z Bogumiłą, o której czule mówi "Gusia". W 2021 roku Hołdys w rocznicę ślubu opublikował wyjątkowy wpis w mediach społecznościowych, w którym opowiedział o swoim związku. "Dziś mijają 34 lata, od kiedy ta dziewczyna jest moją żoną, a ja jej mężem. To moja jedyna mądra decyzja w życiu. Ani jednego dnia bez miłości i bez uśmiechu - cudowność" - podkreślił. Muzyk właśnie poinformował, że jego rodzina przeżywa trudne chwile. Jego żona straciła jedną z najbliższych osób.

Zbigniew Hołdys przeżywa żałobę. "Mama Gusi odeszła"

Zbigniew Hołdys jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie chętnie komentuje bieżące wydarzenia polityczne i kulturalne. Tym razem podzielił się smutną wiadomością dotyczącą jego życia prywatnego. Wyjawił, że jego ukochana żona straciła mamę i rodzina przeżywa trudne chwile.

Moi drodzy, dzisiaj nie będzie ględzenia. Mama Gusi odeszła

- napisał krótko. W sekcji komentarzy posypały się kondolencje od fanów, którzy na bieżąco śledzą publikacje Hołdysa. "Bardzo mi przykro. Przytulam was mocno", "Wyrazy współczucia. Proszę żonę przytulić", "Szczere uściski i wyrazy smutku Mistrzu!", "Smutek udziela się i nam. Z wyrazami szczerego współczucia dla pana i żony" - czytamy.

Zbigniew Hołdys o przełomie w relacji z synem żony. "Nigdy nie zapomnę wspaniałego dnia"

Nie wszyscy wiedzą, że kiedy Zbigniew Hołdys poznał swoją żonę, Bogumiła miała już syna z poprzedniego małżeństwa. Artysta ze wzruszeniem wspominał moment, kiedy stali się sobie bliscy. - Gdy go poznałem, miał osiem lat i był chłopcem zazdrosnym o mamę. Nigdy nie zapomnę wspaniałego dnia, gdy (...) zaproponował: Chciałbym mówić do ciebie "tato" - wspomniał muzyk w rozmowie z magazynem "Viva!". Para ma także wspólnego biologicznego potomka, syna Tytusa. - Mamy bardzo przyjacielskie stosunki. Dużo rozmawiamy, dużo się spieramy. Nigdy niczego mi nie narzucono - wspominał przed laty potomek muzyka w rozmowie z "Vivą!". Więcej przeczytasz tutaj: Zbigniew Hołdys mówi o żonie, że to jego jedyna mądra decyzja w życiu. Są razem 36 lat