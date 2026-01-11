Mama Iwony Pavlović nie żyje. Miała 92 lata

Smutną wiadomością o śmierci mamy podzielił się brat Iwony Pavlović, Waldemar Szymański. "Odeszła od nas nasza mama, kochana Zeniulka" - napisał. Zenobia Szymańska miała 92 lat. Na zdjęciu, które opublikował brat Iwony Pavlović widać nie tylko fotografię ich mamy, ale także nekrolog. Dowiadujemy się z niego, że uroczystości pogrzebowe zaplanowano na środę, 14 stycznia. Iwona Pavlović przeżywa teraz wyjątkowo trudny moment, czemu dała wyraz w social mediach.

Iwona Pavlović w żałobie. Jej mama nie żyje

Iwona Pavlović na razie nie podzieliła się wiadomością o śmierci mamy wprost. Na swoich profilach na Instagramie i Facebooku dodała jedynie czarne zdjęcia bez żadnych opisów. Fani od razu zwrócili uwagę, że wydarzyło się coś wyjątkowo niepokojącego i ruszyli do komentowania.

"Iwonko, bardzo nam przykro. Przyjmij nasze głębokie wyrazy współczucia. Dużo siły dla ciebie i całej rodziny", "Iwonko, jakby tylko mozna było ulżyć wam w tym czasie... Przykro mi bardzo, bardzo... Pamiętaj, że macie przy sobie mnóstwo serduch i moc wsparcia", "Iwonko tulę was mocno, wyrazy współczucia dla całej rodziny", "Pani Iwono, proszę przyjąć wyrazy głębokiego współczucia" - pisali zarówno fani, jak i znajomi tancerki w komentarzach.

