Mateusz Damięcki pokazał grób ojca. "W twoje urodziny jak zwykle mróz"
Mateusz Damięcki wybrał się na spacer na Powązki, aby odwiedzić grób taty. Okazja była wyjątkowa.
17 listopada 2023 roku media obiegły smutne wieści o śmierci Macieja Damięckiego. O odejściu aktora poinformował jego syn, Mateusz. Dodał na Facebooku czarno-białe zdjęcie z krótkim aczkolwiek bardzo wymownym podpisem. "Pa, tato" - przekazał. 11 stycznia ojciec aktora skończyłby 82 lata. Z tej okazji Mateusz Damięcki wybrał się na cmentarz. W mediach społecznościowych opublikował zdjęcie grobu Macieja Damięckiego i dodał poruszający wpis.

Mateusz Damięcki wspomina zmarłego tatę. "Bądź tam zdrowy"

Maciej Damięcki był jednym z najbardziej cenionych polskich aktorów. Przez wiele lat związany był z Teatrem Dramatycznym w Warszawie. Na swoim koncie miał liczne role serialowe i filmowe, za które był ceniony. Przed śmiercią zagrał w "Znachorze" i filmie "Uwierz w Mikołaja", który był ostatnią produkcją z jego udziałem.

Artysta urodził się 11 stycznia 1944 roku i właśnie obchodziłby swoje 82 urodziny. Z tej okazji jego syn Mateusz Damięcki wybrał się na cmentarz. Jego tata został pochowany na w rodzinnym grobowcu w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie. Aktor opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie grobu, który pokryty został warstwą śniegu. Dodał też kilka słów od siebie.

Bądź tam zdrowy tato. W twoje urodziny jak zwykle mróz

- czytamy.

Mateusz Damięcki opowiedział o ojcu. "Pamiętam, jak jeździłam z nim na chałtury"

Mateusz Damięcki wziął ostatnio udział w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Aktor w rozmowie wspomniał swojego ojca. Przyznał, że nieczęsto słyszał od swojego ojca "kocham cię", ale jego tata wyrażał uczucia w inny sposób. - Mój robił to stosunkowo rzadko, ale pamiętam, jak karmił nas grejpfrutem. Dzielił go na pół, zasypywał cukrem, kładł Matyldę na jedno kolano, mnie na drugie i robił tak... - opowiedział aktor, pokazując szeroko otwarte usta. - To było genialne, sok się lał itd., ale tata był dość powściągliwy. Takiego go pamiętam - dodał. Wspomniał także o wspólnej pracy z tatą. - Pamiętam, jak jeździłem z nim na chałtury, jak siedziałem w teatrze. Pamiętam różnie tatę... Mama była osobą dużo bardziej trzymającą to w ryzach, dbającą o to i mówiącą "kocham cię" i przytulającą - podsumował.

 

