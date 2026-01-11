Mateusz Damięcki pokazał grób ojca. 'W twoje urodziny jak zwykle mróz'

17 listopada 2023 roku media obiegły smutne wieści o śmierci Macieja Damięckiego. O odejściu aktora poinformował jego syn, Mateusz. Dodał na Facebooku czarno-białe zdjęcie z krótkim aczkolwiek bardzo wymownym podpisem. "Pa, tato" - przekazał. 11 stycznia ojciec aktora skończyłby 82 lata. Z tej okazji Mateusz Damięcki wybrał się na cmentarz. W mediach społecznościowych opublikował zdjęcie grobu Macieja Damięckiego i dodał poruszający wpis.

REKLAMA

Zobacz wideo Aldona Orman miała wypadek w Albanii. Zdradza, że groził jej paraliż do końca życia. Wspomina też sepsę i śmierć kliniczną

Mateusz Damięcki wspomina zmarłego tatę. "Bądź tam zdrowy"

Maciej Damięcki był jednym z najbardziej cenionych polskich aktorów. Przez wiele lat związany był z Teatrem Dramatycznym w Warszawie. Na swoim koncie miał liczne role serialowe i filmowe, za które był ceniony. Przed śmiercią zagrał w "Znachorze" i filmie "Uwierz w Mikołaja", który był ostatnią produkcją z jego udziałem.

Artysta urodził się 11 stycznia 1944 roku i właśnie obchodziłby swoje 82 urodziny. Z tej okazji jego syn Mateusz Damięcki wybrał się na cmentarz. Jego tata został pochowany na w rodzinnym grobowcu w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie. Aktor opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie grobu, który pokryty został warstwą śniegu. Dodał też kilka słów od siebie.

Bądź tam zdrowy tato. W twoje urodziny jak zwykle mróz

- czytamy.

Mateusz Damięcki opowiedział o ojcu. "Pamiętam, jak jeździłam z nim na chałtury"

Mateusz Damięcki wziął ostatnio udział w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Aktor w rozmowie wspomniał swojego ojca. Przyznał, że nieczęsto słyszał od swojego ojca "kocham cię", ale jego tata wyrażał uczucia w inny sposób. - Mój robił to stosunkowo rzadko, ale pamiętam, jak karmił nas grejpfrutem. Dzielił go na pół, zasypywał cukrem, kładł Matyldę na jedno kolano, mnie na drugie i robił tak... - opowiedział aktor, pokazując szeroko otwarte usta. - To było genialne, sok się lał itd., ale tata był dość powściągliwy. Takiego go pamiętam - dodał. Wspomniał także o wspólnej pracy z tatą. - Pamiętam, jak jeździłem z nim na chałtury, jak siedziałem w teatrze. Pamiętam różnie tatę... Mama była osobą dużo bardziej trzymającą to w ryzach, dbającą o to i mówiącą "kocham cię" i przytulającą - podsumował.