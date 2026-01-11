Quebonafide zaskoczył uczniów na studniówce w Suwałkach. Tak bawił się na imprezie

Quebonafide to z pewnością jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce. Kiedy ogłosił koncert na zwieńczenie swojej kariery, wejściówki na wydarzenie rozeszły się w błyskawicznym tempie. Na występ rapera, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie, przybyły tłumy. Wiadomo, że za przychód z samych biletów na Quebo zgarnął zawrotną kwotę - aż 28,7 miliona złotych. Więcej przeczytasz tutaj. Mimo zakończenia kariery raper nie przestaje zaskakiwać fanów. Niespodziewanie pojawił się na jednej ze studniówek na Podlasiu i ubrany w garnitur starał wtopić się w tłum. Raper wywołał spore zamieszanie na balu.

Quebonafide na studniówce w Suwałkach. Tego nikt się nie spodziewał

Sieć obiegło nagranie z Quebonafide, który bawił się w najlepsze na jednej ze studniówek w Suwałkach. Filmik został udostępniony przez Krzy.Krzysztofa na Instagramie i szybko zdobył tysiące polubień. Raper ubrany był w elegancki garnitur, więc idealnie wpasował się w klimat wydarzenia. Na filmikach, które pojawiły się w sieci z balu, widać, że uczniowie byli wyraźnie podekscytowani obecnością rapera, który dobrze się bawił i chętnie pozował do zdjęć oraz nagrań. Doceniono, że mimo podjęcia decyzji o zakończeniu kariery, nadal jest blisko swoich fanów, o czym najlepiej świadczą komentarze, które pojawiły się w mediach społecznościowych. "Super akcja", "Wesoła ekipa", "Kocur" - pisano w komentarzach. Jak się okazuje, jego obecność w tych rejonach Polski nie była przypadkowa. Co sądzicie o spontanicznej akcji Quebonafide? Strzał w dziesiątkę?

Quebonafide wziął udział w charytatywnym wydarzeniu. To jedna z najstarszych inicjatyw tego typu w Polsce

Quebo wraz z zespołem Mazur Radzymin wziął udział w 23. Mikołajkowym Turnieju im. Tomka Godlewskiego. To charytatywne wydarzenie z udziałem gwiazd sportu, filmu, muzyki i mediów, którego głównym celem jest pomoc potrzebującym. W tym roku zbierano na leczenie i rehabilitację czwórki podopiecznych. Na imprezie pojawili się m.in. Blowek, Tomasz Hajto i Jakub Rzeźniczak.