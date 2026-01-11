Doda udowodniła, że los zwierząt nie jest jej obojętny. W obliczu silnych mrozów, które tej zimy dały się we znaki całej Polsce, wokalistka postanowiła działać natychmiast i wesprzeć psy przebywające w schroniskach. Zamiast ograniczać się do apeli w sieci, zorganizowała konkretną akcję pomocową, do której szybko zaczęli dołączać inni. W tym również gwiazdy.

Doda zaapelowała uruchomiła lawinę dobroci. Pomoc zatacza coraz szersze kręgi

Tuż przed weekendem, podczas którego zapowiadano wyjątkowo niskie temperatury, Doda pojawiła się w jednym z podwarszawskich schronisk. Wraz z ekipą zadbała o dodatkowe zabezpieczenie kilkudziesięciu bud, wyposażyła je w maty termoizolacyjne oraz zadbała o ciepłe ubrania dla zwierząt. Jak relacjonowała, przygotowania wymagały zaangażowania i logistycznego wysiłku, ale cel był jasny - ochronić psy przed zimnem i realnym zagrożeniem życia.

- Za punkt honoru sobie wzięłam, żeby przypomnieć wam, że na te najbliższe miesiące możecie stworzyć dom tymczasowy pieskom ze schroniska. Chociaż na te najgorsze momenty, żeby nie zamarzły, żeby nie poumierały na mrozie - napisała na Instagramie. Jej działania szybko przyniosły efekty. Kilka psów znalazło już tymczasowe schronienie, a kolejne osoby zgłaszają chęć pomocy.

Wokalistka podkreśla, że pomoc nie musi oznaczać wielkich nakładów finansowych. Wystarczy kontakt z lokalnym schroniskiem, by dowiedzieć się, czego najbardziej brakuje - od materiałów do ocieplania bud, przez odpowiednie posłania i ubrania, po wsparcie wolontariackie. Szczegóły i bieżące informacje Doda regularnie udostępnia w swoich mediach społecznościowych, zachęcając, by każdy zrobił tyle, ile może.

Doda zaapelowała o pomoc zwierzętom. Sandra Kubicka i Joanna Krupa szybko zareagowały

Na apel Dody szybko odpowiedziały kolejne znane osoby. Do akcji wsparcia schronisk włączyli się m.in. Sandra Kubicka i Dominik Dudek, którzy ruszyli do sklepów po najpotrzebniejsze rzeczy dla zwierząt przebywających na zewnątrz. Modelka relacjonowała swoje działania w mediach społecznościowych, pokazując, że pomoc może mieć bardzo realny wymiar.

Głos w sprawie zabrała również Joanna Krupa, która opublikowała na Instagramie poruszający wpis, w którym zaapelowała do obserwatorów o otwieranie domów dla psów ze schronisk - choćby tymczasowo na czas największych mrozów. Zwróciła uwagę, że fundacje i schroniska pilnie potrzebują wsparcia, by zwierzęta mogły przetrwać zimę.

Zachęcała do innych form wsparcia, takich jak zakup ciepłych ubranek, koców czy bezpośredni kontakt ze schroniskami w celu ustalenia aktualnych potrzeb. We wpisie nie zabrakło także słów uznania dla Dody, która zainicjowała akcję, mobilizując nie tylko fanów, ale i kolejne gwiazdy do działania na rzecz bezbronnych zwierząt.