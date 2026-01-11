Po tragicznej śmierci księżnej Diany w wypadku samochodowym w Paryżu, 31 sierpnia 1997 roku, świat pogrążył się w żałobie. Mimo upływu lat, jej pamięć wciąż żyje - nie tylko w sercach jej bliskich, ale również w przestrzeni publicznej. Jednym z najważniejszych symboli tego uczucia jest pomnik Płomień Wolności w Paryżu, który w poruszający upamiętnia jej życie i dziedzictwo.

Pomnik Płomienia w Paryżu to miejsce pamięci księżnej Diany. Na miejscu liczne zdjęcia i kwiaty

Pomnik Płomienia, zlokalizowany na rondzie Pont de l'Alma w Paryżu, stał się pomnikiem księżnej Diany po jej śmierci w wypadku samochodowym, który miał miejsce w tunelu nieopodal. Został odsłonięty w 1989 roku, w związku z rocznicą współpracy Stanów Zjednoczonych i Francji, a jego pierwotnym celem było uczczenie amerykańskiej przyjaźni. Pomnik w kształcie płomienia symbolizował wolność, jednak po tragicznej śmierci Diany w 1997 roku, stał się swoistym pomnikiem pamięci o niej.

Po śmierci księżnej Diany, Pomnik Płomienia stał się miejscem pielgrzymek fanów, którzy przychodzą, by oddać hołd księżnej, zostawiając kwiaty, zdjęcia, a nawet kłódki. W miarę upływu lat, na pomniku zaczęły pojawiać się liczne osobiste upamiętnienia, takie jak zdjęcia Diany, które przedstawiają ją w różnych momentach życia - od oficjalnych zdjęć po bardziej prywatne. Wokół podstawy pomnika rozłożone są zdjęcia księżnej, kwiaty, a także liczne kłódki - jedne na łańcuchu, inne pozostawione na ziemi. Przedstawiają one momenty życia Diany, symbolizując miłość i tęsknotę, jaką jej fani żywią do jej pamięci. Aktualne zdjęcia miejsca pamięci zobaczycie w naszej galerii:

Książę William kontynuuje tradycję księżnej Diany

Święta to czas spędzany w rodzinnym gronie, a książę William postanowił wykorzystać go, by kontynuować tradycję pomocy potrzebującym, którą rozpoczęła księżna Diana. Wraz z synem Georgem serwowali posiłki osobom w kryzysie bezdomności w The Passage, gdzie wcześniej z Dianą i Williamem odbyła się podobna wizyta. Obie fotografie - sprzed 32 lat i obecna - pokazują niezwykłą ciągłość rodzinnej tradycji. Do zdjęć książę opublikował również wpisy w księdze pamięciowej, które składali wtedy Diana i William, a teraz także George. "Boże Narodzenie w The Passage, 32 lata różnicy. Grudzień 1993: Diana, księżna Walii, książę William i szefowie kuchni Passage. Grudzień 2025: książę William, książę George i szefowa kuchni Claudette" - czytamy w opisie zdjęć.