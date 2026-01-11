Nie wszyscy byli zachwyceni przemową Lewandowskiej. "O co jej chodzi?"

Gala Mistrzów Sportu 2026 była okazją do uświetnienia najlepszych polskich sportowców minionego roku. Anna Lewandowska przyciągnęła uwagę nie tylko swoją obecnością, ale i dwoma wyjątkowymi przemówieniami. W jednym z nich, odbierając nagrodę w imieniu męża, Roberta Lewandowskiego, trenerka postanowiła podzielić się z publicznością zabawną anegdotą o ukochanym, która jednak nie wszystkim przypadła do gustu.

Anna Lewandowska w osobistym przemówieniu o mężu. "Czy Robert Lewandowski się starzeje i odchodzi zaraz na emeryturę?"

Podczas gali, Anna Lewandowska opowiedziała o sytuacji, która miała miejsce po jednym z meczów Roberta. - Powiem krócej, bo już dzisiaj Robert łączył się z nami. I powiem tak - nie idzie na emeryturę. Dobrze wiedzieć, bo on zaskakuje wszystkich. Kiedyś, jak strzelił słynne pięć bramek w dziewięć minut, to poprosił mnie po przyjściu z meczu o naleśniki. Teraz jak wraca po meczu, to ostatnio o godzinie 1:30 wrócił i zaczął odkurzać i wyjmować rzeczy ze zmywarki. Mówię do niego "ja już dzisiaj odkurzałam, bo dzieci pobałaganiły w kuchni", a on mówi "nieważne, poprawię". I teraz to jest pytanie - czy Robert Lewandowski się starzeje i odchodzi zaraz na emeryturę? Czy on jeszcze nas zaskoczy? I kochani, myślę, że on nas zaskoczy i nawet mnie, bo taki on jest - mówiła z uśmiechem Lewandowska.

Po zabawnej anegdocie, Lewandowska nie szczędziła ciepłych słów o mężu, chwaląc go za jego pasję i determinację. Zdradziła również, że czeka z utęsknieniem na moment, w którym Robert zakończy swoją piłkarską karierę, by oboje mogli w pełni cieszyć się wspólnym życiem. - To sportowiec pełny pasji, sportowiec, który ma w sobie niesamowitą dyscyplinę, który ma w sobie cały czas cele i który zawsze chce odnosić sukcesy. Czy on jest uzależniony od sukcesu? Myślę, jak każdy z nas sportowiec, jest uzależniony od sukcesu, ale kochanie, czekam na ciebie kiedy też skończysz swoją karierę i będziemy mogli kosztować z życia, pięknego życia - powiedziała.

Anna Lewandowska podzieliła internautów przemówieniem na Gali Mistrzów Sportu. "O co jej chodzi?"

Przemówienie trenerki wzbudziło mieszane uczucia wśród internautów. Niektórzy docenili jej poczucie humoru, zauważając, że była to lekka, bardziej osobista forma wystąpienia. "Przecież dobrze się wypowiedziała, ludziom nie dogodzisz naprawdę", "W sumie fajnie to wyszło", "Fajna wypowiedź, taka na luzie... Super żona, wspierająca męża!" - komentowali ci, którzy docenili wyluzowaną stronę Anny. Jednak nie wszystkim przypadło to do gustu. "O co jej chodzi?", "Miało być epicko, wyszło lichutko", "Jedno jest pewne - Anna Lewandowska nie jest śmieszna" - ironizowali inni.