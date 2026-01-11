Powrót na stronę główną

Roksana Węgiel jest ambiwertyczką. Jej wyznanie zaskoczyło fanów
Scena to jej żywioł, ale nie zawsze tak wygląda jej codzienność. Roksana Węgiel swego czasu zdradziła swoim fanom, że jest ambiwertyczką. Co to oznacza?
Roksana Węgiel
Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanych gwiazd młodego pokolenia. Od jej zwycięstwa w "The Voice Kids" minęła prawie dekada. W ostatnich latach kariera wokalistki nabrała niewiarygodnego tempa. Węgiel koncertuje po całej Polsce, wydaje nowe hity i występuje na największych imprezach muzycznych. Aktywnie działa także w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje fanom kadry ze swojego życia prywatnego. Swego czasu podzieliła się z nimi dosyć ciekawą informacją, o której mało kto wiedział. Roksana Węgiel zdradziła, że jest ambiwertyczką.  

Roksana Węgiel jest ambiwertyczką. Szczerym wyznaniem zaskoczyła fanów 

Jedna z fanek Roksany zapytała ją swego czasu o to, czy jest ekstrawertyczką, czy może introwertyczką. Piosenkarka zdradziła wtedy, że tak naprawdę jest ambiwertyczką - jej osobowość łączy cechy introwertyka i ekstrawertyka. Ambiwertyk potrafi dostosować swoje zachowanie do różnych sytuacji. Raz jest duszą towarzystwa, co z pewnością widać na koncertach Roksany i po jej spotkaniach z fanami. Są też momenty, kiedy potrzebuje chwili samotności, by zregenerować siły. Ci, którzy obserwują profil Roksany z pewnością zauważyli, że piosenkarka lubi spędzać czas w domu, z bliskimi. Jak podaje Medonet, osoby o ambiwertycznym typie osobowości wyróżnia unikanie przypadkowych, powierzchownych interakcji, potrzeba samotności i elastyczne podejście do innych ludzi.  

Roksana Węgiel jest uzależniona od pracy w sylwestra. "Bardzo mnie do tego ciągnie" 

W tym roku Roksana pojawiła się na "Sylwestrze z Dwójką" w Katowicach. Piosenkarka wykonała swój nowy hit "Błękit". W rozmowie z Plotkiem przyznała, że trudno jej zrezygnować z sylwestrowych występów. - Wydaje mi się, że ja jestem uzależniona od grania w sylwestra, bo raz sobie zrobiłam taki właśnie luźniejszy, ten dzień po prostu spędziłam w dresie z najbliższymi, to też było super, aczkolwiek wydaje mi się, że ja po prostu uwielbiam tę atmosferę i bardzo mnie do tego ciągnie, więc jestem przeszczęśliwa, że mogłam w tym roku zagrać - komentowała.

