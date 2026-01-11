Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanych gwiazd młodego pokolenia. Od jej zwycięstwa w "The Voice Kids" minęła prawie dekada. W ostatnich latach kariera wokalistki nabrała niewiarygodnego tempa. Węgiel koncertuje po całej Polsce, wydaje nowe hity i występuje na największych imprezach muzycznych. Aktywnie działa także w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje fanom kadry ze swojego życia prywatnego. Swego czasu podzieliła się z nimi dosyć ciekawą informacją, o której mało kto wiedział. Roksana Węgiel zdradziła, że jest ambiwertyczką.

Roksana Węgiel jest ambiwertyczką. Szczerym wyznaniem zaskoczyła fanów

Jedna z fanek Roksany zapytała ją swego czasu o to, czy jest ekstrawertyczką, czy może introwertyczką. Piosenkarka zdradziła wtedy, że tak naprawdę jest ambiwertyczką - jej osobowość łączy cechy introwertyka i ekstrawertyka. Ambiwertyk potrafi dostosować swoje zachowanie do różnych sytuacji. Raz jest duszą towarzystwa, co z pewnością widać na koncertach Roksany i po jej spotkaniach z fanami. Są też momenty, kiedy potrzebuje chwili samotności, by zregenerować siły. Ci, którzy obserwują profil Roksany z pewnością zauważyli, że piosenkarka lubi spędzać czas w domu, z bliskimi. Jak podaje Medonet, osoby o ambiwertycznym typie osobowości wyróżnia unikanie przypadkowych, powierzchownych interakcji, potrzeba samotności i elastyczne podejście do innych ludzi.

Roksana Węgiel jest uzależniona od pracy w sylwestra. "Bardzo mnie do tego ciągnie"

W tym roku Roksana pojawiła się na "Sylwestrze z Dwójką" w Katowicach. Piosenkarka wykonała swój nowy hit "Błękit". W rozmowie z Plotkiem przyznała, że trudno jej zrezygnować z sylwestrowych występów. - Wydaje mi się, że ja jestem uzależniona od grania w sylwestra, bo raz sobie zrobiłam taki właśnie luźniejszy, ten dzień po prostu spędziłam w dresie z najbliższymi, to też było super, aczkolwiek wydaje mi się, że ja po prostu uwielbiam tę atmosferę i bardzo mnie do tego ciągnie, więc jestem przeszczęśliwa, że mogłam w tym roku zagrać - komentowała.