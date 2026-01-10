Beata Kozidrak myliła tekst swojego hitu na Gali Mistrzów Sportu. Fani nie zawiedli

Tegoroczna Gala Mistrzów Sportu była nie tylko świętem sportu, lecz także widowiskiem z bogatą oprawą artystyczną. Podczas uroczystości, która zgromadziła największe nazwiska polskiego sportu i show-biznesu, na scenie pojawiła się Beata Kozidrak, wykonując jeden ze swoich najbardziej rozpoznawalnych przebojów, "Białą Armię". Nieoczekiwanie zdarzyła się jednak sytuacja, której nikt nie mógł przewidzieć.

Beata Kozidrak zaśpiewała na Gali Mistrzów Sportu. Nie obeszło się bez wpadek

Występ legendarnej wokalistki Bajmu był jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów wieczoru. Emocje związane z rangą wydarzenia dały się jednak gwieździe we znaki - w pierwszej zwrotce piosenkarka pomyliła tekst i kilkukrotnie powtórzyła te same słowa. Sytuacja była zauważalna, ale Kozidrak szybko odzyskała rytm i dokończyła utwór z charakterystyczną dla siebie energią.

Mimo drobnego potknięcia publiczność przyjęła występ bardzo ciepło. Ubrana w elegancki, biały garnitur Kozidrak na scenie prezentowała się stylowo i z klasą, a po zakończeniu utworu nagrodzono ją gromkimi brawami. Reakcja widowni jasno pokazała, że legenda polskiej sceny muzycznej wciąż cieszy się ogromnym uznaniem.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zachwyciły na Gali Mistrzów Sportu. Pod sceną tańczyły do przeboju Beaty Kozidrak

Podczas emocjonującego występu Beaty Kozidrak kamery wychwyciły także żywiołowe reakcje gości zgromadzonych na sali. Wśród nich można było dostrzec Katarzynę Zillmann i Janję Lesar, które dały się porwać rytmowi "Białej Armii" i tańczyły do dobrze znanego hitu.

Obie zwróciły na siebie uwagę podczas Gali Mistrzów Sportu 2026, prezentując spójny, elegancki duet. Wioślarka postawiła na czarny garnitur o kroju oversize z głębokim dekoltem, który łączył klasykę z buntowniczym charakterem. Janja Lesar wybrała stylizację równie wyrafinowaną - koszulę subtelnie odsłaniającą talię zestawiła z długą spódnicą. Razem wyglądały swobodnie, stylowo i bardzo pewnie, a ich obecność na czerwonym dywanie nie przeszła bez echa.