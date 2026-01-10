Wieniawa zachwyciła na Gali Mistrzów Sportu. Na scenie błyszczała jak hollywoodzka gwiazda

10 stycznia w gmachu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej odbyła się 91. edycja Plebiscytu "Przeglądu Sportowego", w którym wyłaniany jest najlepszy polski sportowiec. Plebiscyt po raz pierwszy zorganizowano w 1926 roku. Przed rozpoczęciem uroczystej ceremonii gwiazdy miały okazję zaprezentować swoje wieczorowe kreacje na czerwonym dywanie. Więcej zobaczysz tutaj. W tym roku plebiscyt obchodzi swoje 100-lecie, więc okazja do świętowania jest wyjątkowa. Zadbano, aby na scenie pojawiły się największe gwiazdy. W tym roku wybrano cenione na polskiej scenie muzycznej reprezentantki dwóch pokoleń - Beatę Kozidrak i Julię Wieniawę.

Zobacz wideo Margaret postawiła dom w lesie. Inspirowała się Wieniawą?

Julia Wieniawa wystąpiła na scenie podczas Gali Mistrzów Sportu. Kreacja rodem z Hollywood

Gala Mistrzów Sportu to nie tylko ważne wydarzenie w świecie sportu, ale także prawdziwa rewia mody. W związku z 100-leciem Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" przygotowano wyjątkową ceremonię z występami najpopularniejszych polskich gwiazd. Na scenie pojawiła się Julia Wieniawa, która wykonała swój przebój "Kocham". Wokalistka wybrała na ten wieczór wyjątkową kreację. Artystka miała na sobie czarną długą suknię z rozcięciem na udzie i geometrycznym wycięciem w talii, odsłaniającym kawałek skóry. Uwagę zwracała połyskująca tkanina z jakiej wykonano kreację. Wokalistka tego wieczoru zwracała uwagę także fryzurą - duże fale rodem z Hollywood idealnie dopełniły cały look.

Julia Wieniawa niedawno świętowała urodziny. Zorganziowano jej przyjęcie niespodziankę

Co słychać u Julii Wieniawy? Młoda wokalistka obchodziła niedawno 27. urodziny. Z tej okazji przyjaciele zorganizowali dla niej przyjęcie niespodziankę. Relację z wydarzenia pokazano w mediach społecznościowych. Mogliśmy podejrzeć, jak wokalistka zareagowała na niespodziewaną imprezę - była wyraźnie wzruszona. Na starcie przyniesiono Wieniawie zielony tort, inspirowany albumem "BRAT" Charli XCX, z którego zdmuchnęła palące się świeczki. W tle grali za to mariachi. Więcej przeczytasz tutaj: Tłum celebrytów na urodzinach Julii Wieniawy. Nie mogła uwierzyć, co jej przygotowali