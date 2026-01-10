Wieniawa zachwyciła na Gali Mistrzów Sportu. Na scenie błyszczała jak hollywoodzka gwiazda

Powrót na stronę główną

Julia Wieniawa pojawiła się na scenie podczas Gali Mistrzów Sportu. Wokalistka wykonała swój przebój "Kocham", który w ostatnich miesiącach podbijał listy przebojów. Na ten wieczór wybrała wyjątkową kreację.
Julia Wieniawa na Gali Mistrzów Sportu niczym diwa rodem z Hollywood. Lśniła na scenie; fot. kapif.pl; screen youtube.com/ Przegląd Sportowy

10 stycznia w gmachu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej odbyła się 91. edycja Plebiscytu "Przeglądu Sportowego", w którym wyłaniany jest najlepszy polski sportowiec. Plebiscyt po raz pierwszy zorganizowano w 1926 roku. Przed rozpoczęciem uroczystej ceremonii gwiazdy miały okazję zaprezentować swoje wieczorowe kreacje na czerwonym dywanie. Więcej zobaczysz tutaj. W tym roku plebiscyt obchodzi swoje 100-lecie, więc okazja do świętowania jest wyjątkowa. Zadbano, aby na scenie pojawiły się największe gwiazdy. W tym roku wybrano cenione na polskiej scenie muzycznej reprezentantki dwóch pokoleń - Beatę Kozidrak i Julię Wieniawę.

Zobacz wideo Margaret postawiła dom w lesie. Inspirowała się Wieniawą?

Gala Mistrzów Sportu to nie tylko ważne wydarzenie w świecie sportu, ale także prawdziwa rewia mody. W związku z 100-leciem Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" przygotowano wyjątkową ceremonię z występami najpopularniejszych polskich gwiazd. Na scenie pojawiła się Julia Wieniawa, która wykonała swój przebój "Kocham". Wokalistka wybrała na ten wieczór wyjątkową kreację. Artystka miała na sobie czarną długą suknię z rozcięciem na udzie i geometrycznym wycięciem w talii, odsłaniającym kawałek skóry. Uwagę zwracała połyskująca tkanina z jakiej wykonano kreację. Wokalistka tego wieczoru zwracała uwagę także fryzurą - duże fale rodem z Hollywood idealnie dopełniły cały look.

Julia Wieniawa niedawno świętowała urodziny. Zorganziowano jej przyjęcie niespodziankę

Co słychać u Julii Wieniawy? Młoda wokalistka obchodziła niedawno 27. urodziny. Z tej okazji przyjaciele zorganizowali dla niej przyjęcie niespodziankę. Relację z wydarzenia pokazano w mediach społecznościowych. Mogliśmy podejrzeć, jak wokalistka zareagowała na niespodziewaną imprezę - była wyraźnie wzruszona. Na starcie przyniesiono Wieniawie zielony tort, inspirowany albumem "BRAT" Charli XCX, z którego zdmuchnęła palące się świeczki. W tle grali za to mariachi. Więcej przeczytasz tutaj: Tłum celebrytów na urodzinach Julii Wieniawy. Nie mogła uwierzyć, co jej przygotowali

