Lewandowska cała w różu na Gali Mistrzów Sportu. Wybrała ryzykowny fason

Trwa Gala Mistrzów Sportu, która odbywa się w gmachu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Na czerwonym dywanie pojawiła się plejada największych sportowych gwiazd. Pięściarka Julia Szeremeta zaliczyła na czerwonym dywanie drobną wpadkę, a Magłorzata Rozenek-Majdan wybrała na tę okazję brązową połyskującą suknię siegającą do ziemi. Na tej wyjątkowej ceremonii nie mogło zabraknąć także Anny Lewandowskiej, która na tę okazję specjalnie przyleciała do Polski.

Anna Lewandowska zachwyciła cała w różu. Wybrała sukienkę jak z bajki

Anna Lewandowska była jedną z gościń podczas 91. Plebiscytu Przeglądu Sportowego. Żona Roberta Lewandowskiego zachwyciła na czerwonym dywanie w różowej sukni balowej w cukierkowym kolorze. Jedna z najpopularniejszych polskich trenerek wybrała dość ryzykowną kreację - gorsetowy krój z odkrytym dekoltem. W przypadku takiego fasonu trzeba bardzo uważać przy każdym nawet drobnym ruchu, aby nie zaliczyć pechowej wpadki. A takich historii z show biznesu znamy już wiele.

Anna Lewandowska wieczorową kreację jak z bajki uzupełniła prostą fryzurą. Tego wieczoru zdecydowała się na rozpuszczone włosy zakręcone w lekkie fale. Trenerka do spektakularnej sukni dobrała minimalistyczną biżuterię i kontrastujący czerwony lakier na paznokciach, jeden z najmodniejszych trendów tego sezonu. Jak wam się podoba w takim wydaniu?

Anna Lewandowska przyleciała do Warszawy na prośbę męża. "Jestem dumna, że mogę tu być"

Robert Lewandowski nie mógł pojawić się na tegorocznej Gali Mistrzów Sportu, a jak wiadomo, jest jednym z nominowanych. Sportowiec poprosił swoją żonę, aby godnie reprezentowała go na uroczystej gali. - W tym roku mój mąż poprosił, abym odebrała tą nagrodę, więc specjalnie z tej okazji przyleciałam z Barcelony. Jestem bardzo dumna, że mogę tutaj być, w gronie takich sportowców, takich sylwetek, takich wielkich nazwisk, które reprezentują nasz kraj na międzynarodowej arenie - podkreśliła trenerka w rozmowie z TVP Sport. Jak sądzicie, czy Robert Lewandowski zostanie w tym roku wyróżniony?