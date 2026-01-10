Cóż za sceny przed Galą Mistrzów Sportu! Julia Szeremeta straciła równowagę

Gala Mistrzów Sportu to plebiscyt "Przeglądu Sportowego", w którym co roku wyłaniany jest najlepszy polski sportowiec. Plebiscyt powstał w 1926 roku, więc w tym roku obchodzi swoje 100-lecie.10 stycznia odbyła się uroczysta gala, którą zorganizowano w murach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Jedną z gościń tego wieczoru była Julia Szeremeta - polska pięściarka, która ma na swoim koncie liczne wyróżnienia. Sportowczyni zachwyciła połyskującą kreacją. Na czerwonym dywanie zaliczyła jednak drobną wpadkę. Schodząc ze schodów prawie zaliczyła bolesny upadek.

Wpadka Julii Szeremety na Gali Mistrzów Sportu. W ostatniej chwili uniknęła bolesnych obrażeń

Julia Szeremeta na 91. Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" wybrała dopasowaną granatową mini na cienkich ramiączkach. Krótka sukienka została uzupełniona długim ażurowym dołem z połyskującego materiału. Pięściarka na uroczystą galę zdecydowała się na proste, wygładzone włosy. Całość dopełniła delikatnym makijażem z wyraźnie podkreślonymi rzęsami. Do ażurowej sukienki założyła także srebrny zegarek i duże pierścionki. Szeremeta na czerwonym dywanie z uśmiechem pozowała fotografom do zdjęć. Schodząc w delikatnych sandałach ze schodów zaczepiła się jednak niefortunnie o siateczkową tkaninę i niemalże runęła na ziemię. Na szczęście udało się uniknąć nieszczęśliwego upadku i bolesnych obrażeń.

Julia Szeremeta ma już na swoim koncie spore sukcesy

Julia Szeremeta zdobyła srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. 22-latka dzięki tak prestiżowemu wyróżnieniu zdobyła ogromną popularność, co przełożyła się także na kontrakty ze sponsorami. W związku z tym Szeremeta ma także wyjątkowo dobry okres pod względem finansowym. Pięściarka mieszka w apartamencie zorganizowanym przez sponsora, ale ma także własne mieszkanie, które kupiła z myślą o wynajmie. Sama bardzo często jest w podróży i w domu spędza zaledwie kilka dni w miesiącu. Aktualnie skupia się przede wszystkim na karierze. Po tak dużych sukcesach świat sportu stoi na niej otworem.