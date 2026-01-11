Jennifer Lawrence oddała psa. Fani są oburzeni. 'Jestem w szoku'

Jennifer Lawrence to jedna z najpopularniejszych amerykańskich aktorek, która od lat doceniana jest przez krytyków. W 2013 roku została wyróżniona statuetką Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę w filmie "Poradnik pozytywnego myślenia". Lawrence jest właśnie w trakcie promocji najnowszego filmu "Zgiń kochanie", w którym wcieliła się w postać Grace. Podczas rozmowy przy okazji nowojorskiego pokazu filmu została zapytana o to, czy jest "psiarą" czy "kociarą". Aktorka wyjawiła, że po narodzinach dzieci jej stosunek do psów bardzo się zmienił. Wspomniała o incydencie z udziałem jej syna.

Jennifer Lawrence oddała psa. Wszystko przez incydent z jej synem

Jennifer Lawrence i jej mąż Cooke Maroney doczekali się narodzin dwójki dzieci. Syn aktorki, któremu nadano imię Cy przyszedł na świat w 2022 roku. Na początku 2025 roku Lawrence urodziła drugie dziecko, ale jego imię i płeć nie zostały oficjalnie ujawnione w mediach. Podczas spotkania z fanami w Nowym Jorku aktorka opowiedziała o incydencie, do jakiego doszło w jej domu z udziałem psa. Pies rasy chihuahua niespodziewanie ugryzł jej syna. Po zdarzeniu aktorka zaczęła odczuwać lęk wobec psów i ze względu na bezpieczeństwo dzieci podjęła decyzję o przekazaniu czworonoga pod opiekę swoich rodziców. Podkreśliła, że zwierzę ma tam idealne warunki i czuje się bardzo dobrze. Decyzja Jennifer Lawrence oburzyła jednak jej fanów. W sieci rozgorzała zacięta dyskusja na temat słuszności jej decyzji.

Jennifer Lawrence w ogniu krytyki. Fani nie kryją oburzenia. "Jestem w szoku"

Część fanów wykazała pełne zrozumienie i podkreśliła, że rozumie, dlaczego Jennifer Lawrence zdecydowała się na taki krok. Podkreślono, że to odpowiedzialne zachowanie i postąpiła słusznie. "Niezależnie od tego jak trudne się to wydaje, to dzieci są w tej sytuacji najważniejsze", "Nie zrozumiecie tego póki sami nie zostaniecie rodzicami", "Uważam, że to odpowiedzialna decyzja" - czytamy w komentarzach, które pojawiły się na TikToku.

Nie wszyscy byli jednak tak wyrozumiali. Spora część fanów podkreśliła, że jest bardzo rozczarowana decyzją aktorki. "Jestem w szoku... kochałam ją, a teraz jestem tak rozczarowana. Mam nadzieję, że ludzie nie pomyślą, że to normalne zachowanie", "Psy to także rodzina. Moje postrzeganie jej bardzo się zmieniło", "To smutne. Nigdy bym czegoś takiego nie zrobiła" - czytamy. Co sądzicie o decyzji aktorki?