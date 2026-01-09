Robert Biedroń łączy siły z Joanną Krupą. Wyjątkowa akcja w ramach WOŚP

Już 25 stycznia odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku celem zbiórki jest wsparcie diagnostyki oraz leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Hasło przewodnie brzmi "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a przygotowania do wydarzenia trwają już od końcówki 2025 roku. Przypomnijmy, że poprzedni Finał WOŚP zakończył się rekordowym wynikiem - 289 068 047,77 zł, co potwierdziło ogromne społeczne zaangażowanie Polaków.

Joanna Krupa i Robert Biedroń angażują się w 34. Finał WOŚP. Połączyli wsparcie inicjatywy na rzecz dzieci z pomocą zwierzętom

Charytatywną inicjatywę zapoczątkowaną przez Jurka Owsiaka każdego roku wspiera wiele gwiazd show-biznesu i polityki. 9 stycznia na profilu na Facebooku Robert Biedroń poinformował o wyjątkowej aukcji, którą przygotował wspólnie z Joanną Krupą. Jak podkreślił europoseł, od lat łączy ich miłość do zwierząt i realne działania na rzecz tych, którzy sami nie potrafią się obronić.

"Tym razem ponownie łączymy siły i wystawiamy wspólną aukcję na WOŚP, której zwycięzca wyprowadzi z nami pieski ze schroniska. Razem zróbmy coś dobrego, dla dzieci i zwierząt" - napisał Robert Biedroń, zachęcając do wzięcia udziału w licytacji. Z opisu licytacji możemy się dowiedzieć, że jej przedmiotem jest wspólny spacer z psami ze schroniska w towarzystwie Joanny Krupy i Roberta Biedronia. Aukcję można wesprzeć pod TYM linkiem.

Joanna Krupa i Robert Biedroń wystawili na WOŚP wspólny spacer z psami ze schroniska. Znane są szczegóły

Okazuje się, że zwycięzca licytacji będzie mógł w miłej atmosferze spędzić czas w towarzystwie Joanny Krupy i Roberta Biedronia, pomagając jednocześnie zwierzętom i wspierając szczytny cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Termin realizacji spotkania z modelką i politykiem zostanie ustalony indywidualnie - preferowane są wiosna, lato lub jesień, a wydarzenie odbędzie się w Warszawie lub jej okolicach.