Ryszard Rynkowski to słynny piosenkarz i kompozytor. Mimo upływu czasu muzyk nie zamierza zwalniać tempa i wciąż koncertuje. Nie jest jednak tajemnicą, że zeszły rok był dla niego bardzo trudny. Fani zastanawiają się więc, czy koncerty zaplanowane na styczeń dojdą do skutku. W jednym z najnowszych wywiadów głos zabrał menedżer artysty i jednoznacznie rozwiał wszelkie wątpliwości.

Menedżer Ryszarda Rynkowskiego przekazał nowe informacje dot. zbliżających się koncertów

O zbliżające się koncerty Ryszarda Rynkowskiego "Fakt" spytał menedżera artysty, Bogdana Zepa. Podczas rozmowy padło pytanie, czy muzyk pojawił się na scenie zgodnie z planem w styczniu tego roku. Przedstawiciel Rynkowskiego odpowiedział krótko. - Oczywiście - zadeklarował. Później próbowano go również dopytać o szczegóły nadchodzących wydarzeń. Odpowiedź była jednak równo zdystansowana i tajemnicza. - Nic nie można zdradzić. Trzeba przyjść. Dziękuję bardzo - uciął stanowczo.

Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego roku Ryszard Rynkowski był zmuszony odwołać szereg zaplanowanych koncertów. Wszystko za sprawą prywatnych komplikacji w życiu artysty. Wówczas zaplanowana trasa obejmowała siedem miast: Warszawę, Włocławek, Piotrków Trybunalski, Radom, Kwidzyn, Piłę i Poznań.

Ryszard Rynkowski ma za sobą kolosalnie trudny rok. Z tym musiał mierzyć się artysta

W czerwcu 2025 roku Ryszard Rynkowski miał wystąpić na festiwalu w Opolu, z okazji 75. urodzin Jacka Cygana. Niestety, w trakcie podróży wydarzył się wypadek. Artysta uczestniczył w kolizji drogowej, według ustaleń policji był w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało wówczas 1,6 promila alkoholu. Sprawa jest w toku, a artyście grożą trzy lata pozbawienia wolności.

Na tym jednak nie koniec przykrych wydarzeń. Niedługo później, jesienią tego samego roku, media obiegła informacja o śmierci żony muzyka. Pogrzeb odbył się 27 września, a Ryszard Rynkowski pogrążony był w żałobie po utracie najbliższej osoby. To właśnie z tego powodu wszystkie koncerty zostały zawieszone.