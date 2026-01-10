Powrót na stronę główną

Ryszard Rynkowski pojawi się znów na scenie? Menedżer odpowiada jednym słowem
Choć w zeszłym roku Ryszard Rynkowski musiał odwołać zapowiedzianą trasę koncertową, to już niedługo powinien pojawić się na scenie. Czy fani mogą liczyć na występy artysty?
Ryszard Rynkowski
Ryszard Rynkowski to słynny piosenkarz i kompozytor. Mimo upływu czasu muzyk nie zamierza zwalniać tempa i wciąż koncertuje. Nie jest jednak tajemnicą, że zeszły rok był dla niego bardzo trudny. Fani zastanawiają się więc, czy koncerty zaplanowane na styczeń dojdą do skutku. W jednym z najnowszych wywiadów głos zabrał menedżer artysty i jednoznacznie rozwiał wszelkie wątpliwości.

Menedżer Ryszarda Rynkowskiego przekazał nowe informacje dot. zbliżających się koncertów

O zbliżające się koncerty Ryszarda Rynkowskiego "Fakt" spytał menedżera artysty, Bogdana Zepa. Podczas rozmowy padło pytanie, czy muzyk pojawił się na scenie zgodnie z planem w styczniu tego roku. Przedstawiciel Rynkowskiego odpowiedział krótko. - Oczywiście - zadeklarował. Później próbowano go również dopytać o szczegóły nadchodzących wydarzeń. Odpowiedź była jednak równo zdystansowana i tajemnicza. - Nic nie można zdradzić. Trzeba przyjść. Dziękuję bardzo - uciął stanowczo.

Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego roku Ryszard Rynkowski był zmuszony odwołać szereg zaplanowanych koncertów. Wszystko za sprawą prywatnych komplikacji w życiu artysty. Wówczas zaplanowana trasa obejmowała siedem miast: Warszawę, Włocławek, Piotrków Trybunalski, Radom, Kwidzyn, Piłę i Poznań.

Ryszard Rynkowski ma za sobą kolosalnie trudny rok. Z tym musiał mierzyć się artysta 

W czerwcu 2025 roku Ryszard Rynkowski miał wystąpić na festiwalu w Opolu, z okazji 75. urodzin Jacka Cygana. Niestety, w trakcie podróży wydarzył się wypadek. Artysta uczestniczył w kolizji drogowej, według ustaleń policji był w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało wówczas 1,6 promila alkoholu. Sprawa jest w toku, a artyście grożą trzy lata pozbawienia wolności.

Na tym jednak nie koniec przykrych wydarzeń. Niedługo później, jesienią tego samego roku, media obiegła informacja o śmierci żony muzyka. Pogrzeb odbył się 27 września, a Ryszard Rynkowski pogrążony był w żałobie po utracie najbliższej osoby. To właśnie z tego powodu wszystkie koncerty zostały zawieszone.

