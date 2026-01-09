Odeszła Ewa Sałużanka. Współtworzyła kultowe "Alternatywy 4"

Nie żyje dr Ewa Sałużanka - ceniona reżyserka, pedagog akademicka i jedna z najważniejszych postaci życia kulturalnego Jaworzna. O jej śmierci poinformowały władze miasta, podkreślając ogromny wkład artystki w rozwój lokalnej kultury i edukacji artystycznej. W dorobku artystycznym zmarłej reżyserki znalazły się m.in. kultowe "Alternatywy 4", które współtworzyła ze Stanisławem Bareją.

Ewa Sałużanka współpracowała ze Stanisławem Bareją i tworzyła własną drogę artystyczną. Jej dorobek na zawsze pozostanie częścią polskiej kultury

Informacja o odejściu Ewy Sałużanki pojawiła się 9 stycznia. Wiadomość przekazał prezydent Jaworzna Paweł Silbert, który w poruszającym oświadczeniu przypomniał, jak ważne miejsce zajmowało miasto w życiu reżyserki. "Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci pani Ewy Sałużanki. Jaworzno było dla pani Ewy miejscem świadomie wybranym. Po latach spędzonych w Warszawie i Katowicach, wróciła początkowo z powodów rodzinnych, szybko podejmując decyzję o życiu w naszym mieście" - zaczął swój wpis.

Dalej prezydent miasta wspomniał, jaka była Ewa Sałużanka. Dał do zrozumienia, że reżyserka miała pozytywny i pełen otwartości na innych charakter. "Chciała żyć wśród ludzi, których zna i którzy znają ją - bez anonimowości, blisko spraw i emocji, które budują prawdziwą wspólnotę. Jaworzno było dla niej miastem ważnym, bliskim i docenianym" - czytamy w komunikacie.

Ewa Sałużanka widziała teatr jako przestrzeń dialogu i emocji. Taką zapamiętają ją widzowie, studenci i współpracownicy.

Dr Ewa Sałużanka była postacią doskonale rozpoznawalną nie tylko na Śląsku. Przez wiele lat kierowała Centrum Kultury Teatru Sztuk w Jaworznie, nadając tej instytucji wyrazisty charakter i budując jej silną pozycję na mapie kulturalnej regionu. Równolegle prowadziła zajęcia dydaktyczne na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, kształcąc kolejne pokolenia twórców.

"Teatr postrzegała nie tylko jako przestrzeń sztuki, ale przede wszystkim jako miejsce spotkań, dialogu i wspólnego przeżywania emocji. (...) Odeszła osoba niezwykle wrażliwa, mądra i zaangażowana - ktoś, kto realnie współtworzył kulturalną i społeczną tożsamość Jaworzna. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom pani Ewy składam najszczersze wyrazy współczucia" - podkreślił prezydent miasta.