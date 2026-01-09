Piotr Bałtroczyk trafił do szpitala. Jednym wpisem rozbroił internet

Piotr Bałtroczyk po raz kolejny udowodnił, że nawet w trudnych okolicznościach nie traci charakterystycznego poczucia humoru. Znany satyryk i prezenter opublikował w mediach społecznościowych nowy wpis ze szpitala, który szybko wywołał falę reakcji wśród fanów.

Piotr Bałtroczyk w szpitalu. Pokazał zdjęcie i jak zwykle nie tracił poczucia humoru

Piotr Bałtroczyk zamieścił zdjęcia wykonane na szpitalnej sali, na którym pozuje w niebieskim fartuszku zakładanym pacjentom przed zabiegami. Choć sam pobyt w szpitalu mógłby budzić niepokój, Bałtroczyk opatrzył fotografię żartobliwym komentarzem. "Każdy szpital powinien mieć tarczę, skoro rozdaje mundurki. Bez tarczy nie powinni wpuszczać na blok. Twarz mam prawie szlachetną, w znacznej części" - napisał na Facebooku. Pod wpisem natychmiast pojawiło się wiele komentarzy od internautów.

Choć Bałtroczyk nie zdradził szczegółów dotyczących swojego stanu zdrowia, fani nie tylko życzyli mu szybkiego powrotu do dobrej formy, ale także odpowiadali w podobnym, humorystycznym tonie."Po co panu tarcza, skoro jest pan pancerny?", "Panie Piotrze, bardzo twarzowe dostał pan ubranko, zdrowia i szybkiego powrotu do domu", "Ważne, żeby z tego szpitala wyjść z tarczą, a nie na tarczy. Moc zdrowia" - pisali pod postem.

Piotr Bałtroczyk poinformował, dlaczego zjawił się w szpitalu

O pobycie w szpitalu Piotr Bałtroczyk informował już kilka dni temu. Opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z charakterystyczną szpitalną opaską z imieniem i nazwiskiem i datą urodzenia. "Nowy rok - pora coś wymienić. Może zobowiązanie jakieś bym podjął" - podkreślił. Publikacja spowodowała natychmiastową reakcję fanów, którzy żartobliwie skomentowali post. "Najważniejsze, że opaska na nadgarstku, a nie na kostce. Będzie git", "Zdróweczka, panie Piotrze! Proszę nie szaleć i za dużo w noworocznym szale nie wymieniać, lubimy pana takiego, jaki pan jest. Po staremu", "Panie Piotrze, widzę szpitalną opaskę all inclusive. Dużo siły, determinacji i powrotu do zdrowia życzę" - czytamy. Więcej przeczytasz tutaj: Piotr Bałtroczyk przemówił do fanów ze szpitala. Zamieścił wpis