Kinga Rusin jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie obecnie chętnie publikuje treści związane przede wszystkim ze swoimi podróżami. Jak się okazało, początek nowego roku dziennikarka spędziła w Maroku, a dokładniej w Marrakeszu. Wybrała się tam ze swoim partnerem - Markiem Kujawą. Obserwatorzy mogli nacieszyć oko fotografiami z wyjazdu pary.

Kinga Rusin olśniewa na nowych zdjęciach. Tak spędziła urlop w Marrakeszu

"Początek roku, o jakim marzyłam! We dwoje, w miejscu, które bardzo lubimy, w słońcu, w pięknym anturażu, otoczeni egzotyką, przy dźwiękach wszechobecnej muzyki i z doskonałym jedzeniem" - napisała pod wspominanymi zdjęciami Rusin. Możemy na nich zobaczyć, jak dziennikarka spędzała czas wraz z ukochanym, zwiedzając miasto, ciesząc się pogodą, oraz jedząc w wykwintnych restauracjach. Gwiazda zaprezentowała na kadrach także swoje modne stylizacje.

Co ważne, w drugiej części wpisu Rusin podzieliła się z obserwatorami dość wymownymi życzeniami noworocznymi. "Jeżeli, jak mówią, początek roku pokazuje, jaka będzie jego reszta, to nie chcę nic więcej. No prawie nic… Chcę tylko, żeby wariaci przestali rządzić światem" - dodała dziennikarka.

Fani są zachwyceni Kingą Rusin. Pod zdjęciami z Maroka pozostawili wiele komentarzy

Pod wspominanymi postem Rusin prędko pojawiło się wiele komentarzy jej fanów i znajomych. Obserwatorzy gwiazdy zachwycają się wyglądem jej i partnera oraz zgadzają z napisanymi w opisie słowami dziennikarki. "Świetne kreacje, Madonna powinna zazdrościć. Cudownej podróży", "Są wdzięki - jest reakcja, a to płynie z wnętrza ukochanej i oka ukochanego. Wspaniali wy", "Stylówki mega", "Bardzo lubię pani zdjęcia. Jest pani jedną z najpiękniejszych kobiet, jakie znam", "Oby życzenie się spełniło i jaki początek roku, taki koniec. A drugie życzenie niech się spełni jak najszybciej", "Jesteście tak piękną parą. Życzę, żeby zawsze tak było. Co do wariatów: aż brakuje słów, niestety", "Oby spełniło się, Kingo, twoje marzenie" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.