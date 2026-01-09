Małgorzata Rozenek-Majdan nie może narzekać na nudę - jest niezwykle zajęta i co chwilę realizuje kolejne projekty. Mowa m.in. o programie "Bez kompleksów" oraz "Królowej przetrwania". Celebrytka chętnie dzieli się z fanami zarówno prywatą, jak i kwestiami zawodowymi. Na jej Instagramie pojawiło się nagranie, które jasno sugeruje, że ma za sobą kolejne zobowiązania. Fani w komentarzach wietrzą jej udział w "Tańcu z gwiazdami".

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek pochwaliła się niespodzianką od Majdana

Małgorzata Rozenek w srebrnej sukience. Czyżby szykowała się do "Tańca z gwiazdami"?

8 stycznia na Instagramie Małgorzaty Rozenek-Majdan pojawiło się nagranie, na którym celebrytka bryluje w krótkiej, srebrnej sukience z frędzlami. Gwiazda wychodzi wraz ze współpracownikami z windy. Promienieje i szeroko się uśmiecha. "We did it. Efekty wkrótce" - napisała w opisie filmiku. W komentarzach fani nie kryli zachwytu nad Rozenek-Majdan. "Wyglądasz obłędnie! Zresztą, jak zawsze", "Zjawiskowo", "Wow, mega sukienka, przepięknie" - pisali. "Jest ogień kochanie" - stwierdził mąż celebrytki. Niektórzy zaczęli wspominać o "Tańcu z gwiazdami". Nie da się ukryć, że kreacja celebrytki przypomina te, w których gwiazdy występują na parkiecie. To zauważyli również jej obserwatorzy. "Mam nadzieje, że jest to do czołówki 'Tzg'. Wysyłałabym SMS-y jak zła", ", "Czyżby 'Taniec z gwiazdami'"?, "'Taniec z gwiazdami' chyba" - spekulowali internauci.

Małgorzata Rozenek w "Tańcu z gwiazdami". Przed laty zaprzeczała

Od lat spekuluje się o tym, że Rozenek-Majdan pojawi się w tanecznym show. Fani czekają, by zobaczyć zmagania celebrytki na parkiecie. Sama zainteresowana przyznała, że jest fanką "Tańca z gwiazdami", a w pewnym momencie było już blisko angażu - miała już wynegocjowane warunki, a także partnera tanecznego. Ostatecznie nie wystąpiła. Problemem jest to, że obecnie program emitowany jest w Polsacie, a nie w TVN, z którym związana jest od lat Rozenek-Majdan. - Gdyby "Taniec z gwiazdami" był w TVN, byłabym pierwsza na liście zgłoszonych. Kocham taniec, uwielbiam taniec towarzyski, energię, którą taniec ze sobą niesie. To jest piękny sport i piękna sztuka jednocześnie - mówiła w rozmowie ze Światem Gwiazd.