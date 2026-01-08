Znana dziennikarka wylała morze łez, a teraz przechodzi do "Dzień dobry TVN". Są pierwsze szczegóły!

Ola Kot już od ponad dwóch dekad pracuje w mediach. Największa popularność przyniosła jej współpraca z Eska TV, gdzie pełniła rolę prezenterki. Na początku stycznia Kot przekazała, że po prawie 15 latach kończy swoją współpracę ze stacją, co było dla niej trudną i bardzo emocjonalną decyzją. Już wiadomo, czym będzie zajmować się dalej.

Ola Kot po prawie 15 latach zdecydowała, że odchodzi z pracy. "To była najtrudniejsza decyzja"

Zanim Ola Kot zaczęła pracę w mediach, brała udział w konkursach piękności. Dzięki zwycięstwu w wyborach Miss Beskidów wzięła udział w wyborach Miss Polski, co dało jej przepustkę do show biznesu. To właśnie praca w Eska TV przyniosła jej największą rozpoznawalność. Na fali popularności trafiła także do "Tańca z gwiazdami", gdzie tworzyła duet z Tomaszem Barańskim. Na początku stycznia na Instagramie Ola Kot poinformowała o swojej decyzji związanej z odejściem z Eska TV.

To była najtrudniejsza decyzja, z jaką przyszło mi się zmierzyć! Wylałam morze łez. Nie jest łatwo opuścić miejsce, w którym pracowało się prawie 15 lat! Montując tę rolkę spłakałam się na maxa! Koniec pewnej ery!

- podkreśliła. Jak się okazuje, prezenterka zaczyna pracę w programie "Dzień dobry TVN" i zadebiutuje na antenie już 9 stycznia. W jakiej roli? Tym razem będzie sprawdzać się jako pogodynka. Będziecie oglądać?

Fani i znajomi wspierają Olę Kot. "Trzymam mocno kciuki za Twoją karierę"

Pod postem Kot na Instagramie prędko zaroiło się od komentarzy obserwatorów. Fani, jak i znajomi dziennikarki wspierają ją w podjętej decyzji o zmianie pracy. "Coś się kończy, coś się zaczyna! A że nic nie trwa wiecznie, nawet smutek, to nie mogę się doczekać, co nowego wymyśliłaś!" - napisała Sandra Kubicka. "Ubolewam bardzo, ale trzymam mocno kciuki za twoją karierę" - dodała Sylwia Madeńska. "Jesteś genialna. Powodzenia Olu!", "Zmiany, coś o tym wiem! Powodzenia sąsiadko", "Tyle lat, aż się łezka w oku kręci. Powodzenia", "Powodzenia kochana! Przed tobą kolejne piękne wyzwania" - mogliśmy też przeczytać pośród licznych wpisów fanów.