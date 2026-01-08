Powrót na stronę główną

Znana dziennikarka wylała morze łez, a teraz przechodzi do "Dzień dobry TVN". Są pierwsze szczegóły!
Ola Kot przekazała wieści dotyczące swoich planów na przyszłość. Popularna dziennikarka zamknęła ważny etap swojego życia.
Ola Kot już od ponad dwóch dekad pracuje w mediach. Największa popularność przyniosła jej współpraca z Eska TV, gdzie pełniła rolę prezenterki. Na początku stycznia Kot przekazała, że po prawie 15 latach kończy swoją współpracę ze stacją, co było dla niej trudną i bardzo emocjonalną decyzją. Już wiadomo, czym będzie zajmować się dalej.

Ola Kot po prawie 15 latach zdecydowała, że odchodzi z pracy. "To była najtrudniejsza decyzja" 

Zanim Ola Kot zaczęła pracę w mediach, brała udział w konkursach piękności. Dzięki zwycięstwu w wyborach Miss Beskidów wzięła udział w wyborach Miss Polski, co dało jej przepustkę do show biznesu. To właśnie praca w Eska TV przyniosła jej największą rozpoznawalność. Na fali popularności trafiła także do "Tańca z gwiazdami", gdzie tworzyła duet z Tomaszem Barańskim. Na początku stycznia na Instagramie Ola Kot poinformowała o swojej decyzji związanej z odejściem z Eska TV.

To była najtrudniejsza decyzja, z jaką przyszło mi się zmierzyć! Wylałam morze łez. Nie jest łatwo opuścić miejsce, w którym pracowało się prawie 15 lat! Montując tę rolkę spłakałam się na maxa! Koniec pewnej ery!

- podkreśliła. Jak się okazuje, prezenterka zaczyna pracę w programie "Dzień dobry TVN" i zadebiutuje na antenie już 9 stycznia. W jakiej roli? Tym razem będzie sprawdzać się jako pogodynka. Będziecie oglądać?

 

Fani i znajomi wspierają Olę Kot. "Trzymam mocno kciuki za Twoją karierę"

Pod postem Kot na Instagramie prędko zaroiło się od komentarzy obserwatorów. Fani, jak i znajomi dziennikarki wspierają ją w podjętej decyzji o zmianie pracy. "Coś się kończy, coś się zaczyna! A że nic nie trwa wiecznie, nawet smutek, to nie mogę się doczekać, co nowego wymyśliłaś!" - napisała Sandra Kubicka. "Ubolewam bardzo, ale trzymam mocno kciuki za twoją karierę" - dodała Sylwia Madeńska. "Jesteś genialna. Powodzenia Olu!", "Zmiany, coś o tym wiem! Powodzenia sąsiadko", "Tyle lat, aż się łezka w oku kręci. Powodzenia", "Powodzenia kochana! Przed tobą kolejne piękne wyzwania" - mogliśmy też przeczytać pośród licznych wpisów fanów. 

