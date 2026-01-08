George Clooney to jeden z najpopularniejszych amerykańskich aktorów, reżyserów i producentów filmowych. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola doktora Douga Rossa w serialu "Ostry dyżur" (ang. ER). Produkcja tuż obok "Przyjaciół" była największym hitem lat 90. Aktor jest także zaangażowany społecznie i politycznie. W październiku 2025 roku odwiedził Polskę, aby wziąć udział w XII edycji Festiwalu Igrzyska Wolności, który odbywa się w Łodzi. W najnowszym wywiadzie Clooney wspomniał ten czas i wyjawił, jak spędził kilka godzin w Polsce w oczekiwaniu na swoje wystąpienie podczas wydarzenia.

George Clooney wyjawił, co robił podczas pobytu w Polsce. Zagłębił się w reality show

Organizatorzy festiwalu Igrzyska Wolności od lat zapraszają na wydarzenie wybitne osobistości, dla których ważne są wartości demokratyczne i prawa człowieka. Podczas tegorocznej edycji George Clooney wziął udział w godzinnej rozmowie z Leszkiem Jażdżewskim, redaktorem naczelnym magazynu "Liberté!". W rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim" Jażdżewski jeszcze przed wizytą Clooneya wspominał, że będzie starał się zachęcić gościa do zwiedzenia miasta, ale wszystko zależy od chęci samego zainteresowanego. Wygląda na to, że aktor wolał rozrywkę wymagającą mniejszego wysiłku.

W rozmowie z "W Magazine" George Clooney został zapytany o to, czy lubi formaty typu reality show. Aktor przyznał, że podczas pobytu w Polsce nadgonił w tym zakresie zaległości. Jak się okazało, kiedy przebywał w hotelu, jedynym dostępnym programem anglojęzycznym był format "Pod pokładem" - reality show, w którym obsługa luksusowego jachtu pracuje i mieszka razem, starając się sprostać wymaganiom pasażerów. Z braku innych rozrywek amerykański gwiazdor spędził przed telewizorem kilka godzin.

Zapętlono odcinki na 24 godziny. Utknąłem w Polsce, czekając na wygłoszenie przemówienia, więc obejrzałem cztery godziny 'Pod pokładem'. Najbardziej byłem pod wrażeniem tego, jak trzymali się swoich ról, gdy pojawiali się kolejni okropni ludzie, którzy chcieli, by wypolerować im paznokcie u stóp czy coś w tym stylu.

- wyjawił George Clooney.

George Clooney podczas pobytu w Polsce pokazał, jaki ma stosunek do fanów

George Clooney ma w Polsce bardzo dużo fanów. Kiedy przybył do naszego kraju w październiku, pierwszych wielbicieli spotkał jeszcze na lotnisku. Aktor jest bardzo otwarty i szanuje fanów, dlatego też znalazł chwilę, aby tuż po wylądowaniu na łódzkim lotnisku zrobić sobie zdjęcia z pracownikami obiektu. Fotografie opublikowano na oficjalnym profilu Portu Lotniczego Łódź, co spotkało się z ogromnym entuzjazmem w sieci. "Zazdroszczę", "Owocnego pobytu!", "Super" - czytamy w komentarzach. Zdjęcie zobaczysz tutaj: George Clooney z wyjątkowo krótką wizytą w Polsce. Zdjęcie z lotniska obiegło sieć