Helena Englert to córka Jana Englerta i Beaty Scibakówny, która postanowiła pójść w ślady rodziców i wybrała aktorską karierę. Potomkini jednego z najbardziej cenionych polskich aktorów ma bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, bo musi mierzyć się z ciężarem tego, że powszechnej świadomości jest przede wszystkim córką swojego znanego ojca. Ostatnio postanowiła rozwijać także karierę muzyczną i pod pseudonimem HELA wydała pierwszy singiel "Pani Domu". Helena Englert przez jakiś czas studiowała aktorstwo w Stanach Zjednoczonych, ale przerwała naukę i wróciła do Polski. W rozmowie z Karolem Paciorkiem opowiedziała o powodach swojej decyzji.

Helena Englert zrezygnowała z edukacji w Stanach Zjednoczonych. "Czułam, że trwonię pieniądze rodziców"

Helena Englert w związku z rozpoczęciem kariery muzycznej udzieliła ostatnio kilku wywiadów. W podcaście "Pierwsza randka" wspomniała o swoim nagłym powrocie do Polski z USA. - Wsiadłam w samolot i po prostu już nigdy tam nie wróciłam - podkreśliła. Dlaczego zrezygnowała z zagranicznej uczelni? W wywiadzie z Karolem Paciorkiem na kanale "Imponderabilia" w serwisie YouTube przyznała, że studia na Tish School of Arts w Nowym Jorku nie były dla niej rozwojowe.

Zrezygnowała, bo nie tylko nie czuła, że nie rozwija się zawodowo, ale także miała poczucie, że marnuje pieniądze rodziców, którzy zainwestowali w jej edukację. - Studia w Stanach są płatne. Chore pieniądze. Za dużo, biorąc pod uwagę jakość edukacji. (…) Nagle się okazało, że oni mówią rzeczy, których już się nauczyłam w pracy, albo które w ogóle nie rozwijają. Mam wrażenie, że się tam cofnęłam w rozwoju przez te pół roku (...) Nie miałam poczucia, że rozwijam się w kierunku, w którym chcę, że dostaję wiedzę i jakikolwiek feedback, zupełnie nie odnajduję się tam kulturowo i że jedyne, co robię, to trwonię pieniądze swoich rodziców - wyznała.

Helena Englert o swoim pobycie w USA: "Nie tęsknię za nikim, kogo tam poznałam"

W dalszej części rozmowy Helena Englert przyznała także, że podczas pobytu za oceanem nie czuła się najlepiej także ze względu na towarzystwo. - Nie nawiązałam tam żadnej znaczącej przyjaźni i może to jest moja wina - dodała. O tym, jak wyglądała jej codzienność w USA, opowiedziała także w podcaście "Pierwsza randka". Przyznała, że podczas pobytu za oceanem nie nawiązała żadnej wartościowej relacji.

- Ja sobie zdałam sprawę, że przez pół roku w Stanach nie odbyłam ani jednej wartościowej rozmowy. Ani jednej głębokiej rozmowy, która wykraczała poza "Hi, how are you? Oh my God, you look so amazing. Whatever" [Cześć, jak się masz? O mój Boże, wyglądasz świetnie. Cokolwiek" - przyp. red.]. I że ja nic nie przeczytałam, niczego się nie dowiedziałam i że nie tęsknię za nikim, kogo tam poznałam - podkreśliła aktorka.