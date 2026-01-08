Magda Gessler, znana restauratorka i gwiazda telewizji, od dawna cieszy się ogromną popularnością. Jej wizerunek przyciąga też reklamodawców. Obecnie gospodyni programu "Kuchenne rewolucje" została twarzą jednego z najbardziej rozpoznawalnych napojów gazowanych na świecie. Jak się jednak okazało, nie wszyscy przyjęli to z entuzjazmem. Do głosów krytycznych dołączyła właśnie Katarzyna Bosacka.

Katarzyna Bosacka krytykuje Magdę Gessler za reklamę napoju gazowanego. "Czy autorytetowi kulinarnemu wypada?"

Ekspertka żywieniowa Katarzyna Bosacka w mediach społecznościowych odniosła się do ostatniej reklamy z udziałem Magdy Gessler. W jej ocenie znana restauratorka jako autorytet w dziedzinie gastronomii, powinna zachować większą spójność w swoich działaniach i promować produkty zdrowsze, najlepiej pochodzące od lokalnych dostawców. "Muszę, bo się uduszę! Czy autorytetowi kulinarnemu, który rewolucjonizuje rynek gastronomii, wypada? Czy ktoś, kto w swoich programach zerka na etykiety i krzyczy: 'Czemu karmicie szajsem swoich gości, przecież to samo E!', ma prawo wciskać spożywcze zło nam, konsumentom, co gorsza (jak w tej reklamie) - młodym? Przecież można promować zdrowsze produkty, z lepszym składem" - napisała Bosacka na Facebooku.

Katarzyna Bosacka ostrzega przed napojami gazowanymi. Ma jedną alternatywę

W tym samym wpisie Bosacka zwróciła uwagę na niezdrowe składniki obecne w napojach gazowanych, takie jak E150d, kwas ortofosforowy czy sztuczne słodziki, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie. "Niemal każdy czarny napój gazowany, poza wodą, nie ma żadnych wartości odżywczych. Ma za to sztuczny barwnik E150d karmel amoniakalno-siarczynowy, który w dużych ilościach może powodować dolegliwości jelitowe, E338 kwas ortofosforowy, w większych stężeniach używany w przemyśle ciężkim do odrdzewiania rur, czy sztuczne słodziki - E950 acesulfam K i E951 aspartam, które mogą zaburzać mikroflorę jelitową i mieć negatywny wpływ na wydzielanie hormonów, w tym insuliny" - napisała.

Dodała również, że zdrowszą alternatywą jest woda mineralna. "Czy wszyscy, którzy reklamują milionom niezdrowe produkty, nie powinni pamiętać, że jesteśmy tym, co jemy i tym, co pijemy? Ja z napojów gazowanych nieustannie polecam państwu picie polskiej wody mineralnej" - podkreśliła Bosacka.