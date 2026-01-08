Sean Swayze, młodszy brat legendarnego aktora Patricka Swayze, zmarł 15 grudnia w Los Angeles. Miał 63 lata. Informację o jego odejściu przekazał mediom syn zmarłego Jesse Swayze. Ujawniono również oficjalną przyczynę śmierci.

Zobacz wideo I Am Patrick Swayze - zwiastun filmu

Sean Swayze nie żyje. Ujawniono przyczynę śmierci młodszego brata Patricka Swayze

Jak ustalił serwis TMZ, bezpośrednią przyczyną śmierci Seana Swayze był ostry krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz ciężka kwasica metaboliczna. Oba stany miały związek z marskością wątroby, która rozwinęła się w wyniku długotrwałego nadużywania alkoholu. Doniesienia te zostały potwierdzone przez jego syna w rozmowie z portalem.

Śmierć Seana poruszyła rodzinę. Zmarły 63-latek pozostawił po sobie troje dzieci: córkę Cassie oraz dwóch synów - Kyle'a i wspomnianego wcześniej Jessego. Po jego odejściu głos zabrała kuzynka Seana, Rachel Leon, która w mediach społecznościowych podzieliła się poruszającym wpisem. Wyraziła w nim głęboki smutek po stracie. "W tym trudnym czasie modlimy się za całą rodzinę. Sean, wiedz, że cię kochamy. Będziemy za tobą tęsknić" - napisała na Instagramie. Z piątki rodzeństwa Swayze pozostali Donald, Bambi oraz Vicky.

Patrick Swayze zmagał się z rakiem trzustki. Mówił o objawach

Rodzina Swayze ma za sobą więcej bolesnych doświadczeń. Patrick Swayze, znany na całym świecie z roli w filmie "Dirty Dancing", zmarł we wrześniu 2009 roku po długich zmaganiach z rakiem trzustki. Aktor miał 57 lat. W jednym z wywiadów udzielonych Barbarze Walters, wyemitowanym w styczniu 2009 roku, Swayze opowiadał o pierwszych objawach choroby.

Wspominał, że podczas sylwestra 2008 roku próba wypicia szampana wywołała u niego silny ból i nasiliła problemy trawienne. Z czasem pojawiły się kolejne niepokojące sygnały, takie jak spadek masy ciała i żółtaczka, które uświadomiły mu, że jego stan jest bardzo poważny. Więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule: Patrick Swayze zmarł na raka trzustki. Pierwsze objawy pojawiły się znienacka. Zaalarmowały go oczy.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom