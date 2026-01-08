Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński byli parą przez kilkanaście lat, ale nigdy nie zdecydowali się na zawarcie związku małżeńskiego. Para w trakcie trwania relacji doczekała się razem syna - Filipa. W 2022 roku piosenkarka i aktor ogłosili rozstanie. Niedługo później oboje znaleźli drugie połówki. Markowska poślubiła Tomasza, a Kopczyński w grudniu zeszłego roku ożenił się z Agnieszką. Teraz cała czwórka świętowała 18. urodziny syna byłych partnerów. Tak się razem bawili.

Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński spędzali razem urodziny syna. Takie mają relacje

W połowie grudnia 2025 roku Jacek Kopczyński poślubił Agnieszkę, która przyjęła jego nazwisko. Ślub odbył się jednak w cieniu tragedii - zmarł ukochany ojczym aktora. Teraz gwiazdor "M jak miłość" miał powód do radości. 9 stycznia nastoletni syn Markowskiej i Kopczyńskiego skończy 18 lat, a dwa dni wcześniej rodzice zorganizowali dla niego urodzinową imprezę. Nastolatek mógł liczyć na obecność nie tylko mamy i taty, ale również ich drugich połówek. Na zdjęciach, które pojawiły się na Instagramie, widzimy Markowską wraz z mężem, a także Kopczyńskiego z żoną. Na kolejnym ujęciu aktor pozuje z byłą i obecną ukochaną. "18-tka Filipa!!! Czy to patchwork?" - dopytywał Kopczyński w opisie zdjęć, które opublikował w mediach społecznościowych. Widać, że wszyscy raczej dobrze się dogadują.

Syn Patrycji Markowskiej i Jacka Kopczyńskiego robi karierę. Zagrał już w dwóch serialach

Filip postanowił iść w ślady znanego taty i również robić karierę w branży filmowej. Mogliśmy go oglądać w serialu "Uroczysko", gdzie wcielał się w Olafa. W obsadzie produkcji możemy zobaczyć również m.in. Antoniego Królikowskiego, Michała Milowicza i Przemysława Cypriańskiego. To jednak nie jest wszystko! Filip Kopczyński pojawił się również w "Pierwszej miłości". Nastolatek przejawia również talent muzyczny. Próbuje swoich sił w rapie i działa już pod pseudonimem F1FK4. Niegdyś o sprawie opowiedziała jego mama w rozmowie z Onetem. - Kiedyś brał gitarę i grał przy ognisku, a teraz, mam wrażenie, że młodzi ludzie kochają po prostu rapować, a przynajmniej mój syn. Pisze sam teksty, co mnie wzrusza, bo zaczęłam pisać, jak miałam 15 lat - wyjawiła Markowska.