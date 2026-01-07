Kaczorowska huśta się i tańczy nad oceanem. Zapowiada nowości

Agnieszka Kaczorowska jest dość aktywna w mediach społecznościowych. Jak się okazało, początek nowego roku aktorka i tancerka spędziła poza granicami Polski. Tuż po powrocie do kraju zdecydowała jednak podzielić się nowymi wpisami z obserwatorami. Kaczorowska ujawniła, że mogą w najbliższych miesiącach przygotować się na nowości od niej.

Agnieszka Kaczorowska ma już plany na 2026 rok. "Czas wracać do pracy"

Na opublikowanych 6 i 7 stycznia nagraniach mogliśmy zobaczyć, jak Kaczorowska spędzała czas podczas urlopu w egzotycznym miejscu. Gwiazda huśtała się na huśtawce nad brzegiem oceanu oraz tańczyła na plaży w promieniach słońca, nie kryjąc zadowolenia. "Za mną piękny czas odpoczynku, zwolnienia, wylogowania. Jak miło i spokojnie żyje się bez Internetu… (...) Czas wracać do pracy, na parkiet… i do Was" - napisała pod jednym postów Kaczorowska. Pod drugim z nich zapowiedziała za to, że wielkimi krokami zbliża się premiera spektaklu "7", w którym wystąpi wraz z ukochanym Marcinem Rogacewiczem.

"Zeszły rok był pełen tańca… i ten też będzie! W tym roku w trasie z naszym spektaklem '7' (...) ale nie tylko. Więcej info niebawem" - poinformowała przy tym dość tajemniczo tancerka. "Nasycona słońcem mam mnóstwo mocy i głowę pełną pomysłów. Tańczmy! Tańczcie! To będzie piękny rok! Niech wióry lecą! - dodała na koniec wpisu.

Choć Kaczorowska czerpie aktualnie z życia garściami, nie kryła, że nie zawsze tak było. Gdy w 2021 roku był zamieszana w kontrowersje wokół "mody na brzydotę", spłynęła na nią wielka fala hejtu. W niedawnym wywiadzie dla Gońca wyjawiła, że obawiała się wtedy nawet wychodzić z domu. - Miałam taki moment, że w ogóle bałam się wyjść. To był taki moment, kiedy dużo hejtu na mnie spadło i bałam się wychodzić z domu. Ale to potrwało parę tygodni, ze dwa może. Więc tak sobie siedziałam w zaciszu domowym z bliskimi ludźmi. I tak na spokojnie przeszłam ten czas. Wyciszyłam się bardzo - opowiedziała gwiazda. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Agnieszka Kaczorowska bała się wychodzić z domu. Nie do wiary, jaki był powód".