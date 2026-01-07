7 stycznia Andziaks (a tak naprawdę Angelika Trochonowicz) oraz jej mąż Luka opublikowali na Instagramie zdjęcie ze szpitala. Influencerka miała już być gotowa na poród drugiego dziecka. Jak się okazało, pociecha pary przyszła na świat tego samego dnia. Mąż celebrytki potwierdził to za sprawą InstaStories.

REKLAMA

Zobacz wideo Dominika opowiedziała o cesarskim cięciu. Nagle Marcin wypalił: "Jesteś stworzona do rodzenia dzieci"[materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Andziaks urodziła drugie dziecko. Luka opublikował wymowny wpis

Kilka godzin po publikacji wspominanej fotografii ze szpitala mogliśmy dowiedzieć się, że drugie dziecko pary jest już na świecie. Luka udostępnił pod wieczór InstaStories z emocji dziecka i podpisem "7/365", potwierdzając narodziny syna. Do sprawy odniósł się również szpital, w którym Andziaks rodziła. "Miło dzielić się takimi momentami, wchodzimy w ten Nowy Rok z dobrymi wiadomościami. Gratulujemy rodzicom" - napisano w mediach społecznościowych placówki. Co ciekawe, influencerka zdążyła już zareagować na wpis. "Dziękujemy. Było cudownie!" - napisała w komentarzach celebrytka. W trakcie pisania artykułu Andziaks zdążyła również opublikować pierwszą fotografię z synkiem. Widzimy na niej, jak noworodek leży u boku mamy w szpitalnym łóżku.

Na profilach Andziaks i Luki pojawiło się już wiele wpisów z gratulacjami. Fani pary nie kryją szczęścia. "Gratulacje dużo zdrówka dla Ciebie i synka", "Witamy królewicza na świecie", "Wszystkiego dobrego dla maluszka", "Gratulacje! Dużo zdrówka dla całej rodzinki", "Jesteś taka dzielna! Gratulacje dla mamusi i tatusia! - mogliśmy przeczytać pośród licznych komentarzy.

Andziaks poinformowała o płci dziecka w spektakularny sposób. Nie kryła wzruszenia

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia Andziaks i Luka zorganizowali przyjęcie typu "baby shower", podczas którego postanowili wyjawić płeć drugiego dziecka. Para dotychczas wychowywała już córkę Charlotte. Imprezę zorganizowano wówczas z rozmachem. W ogrodzie, w którym miała miejsce, pojawiły się setki białych balonów, a w kulminacyjnym momencie wydarzenia - przy wyjawieniu płci dziecka, w powietrze wystrzeliło kolorowe confetti w niebieskim odcieniu. Na nagraniu opublikowanym przez influencerów mogliśmy zobaczyć ich reakcję na radosne nowiny. Andziaks była wtedy wzruszona do łez. "To chłopiec" - podpisano później w mediach społecznościowych post z relacją z przyjęcia.