We wtorek 6 stycznia doszły do nas smutne informacje o śmierci Damiana Kusta. 26-letni dziennikarz sportowy poinformował w listopadzie 2025 roku w mediach społecznościowych, że zmaga się z "rzadką chorobę autoimmunologiczną" i czeka go przeszczep wątroby. O śmierci mężczyzny poinformowali jego rodzice.

Damian Kust nie żyje. Uczestnika "Awantury o kasę" żegna stacja Polsat

Przypomnijmy, że kilka miesięcy przed śmiercią Kust wystąpił w teleturnieju "Awantura o kasę". Jego drużynie udało się wówczas wygrać odcinek. Z tego też powodu Polsat postanowił zabrać głos po śmierci młodego dziennikarza. "Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Damiana, uczestnika programu 'Awantura o kasę', który opuścił nas, mając zaledwie 26 lat. Pan Damian zapisał się w pamięci Widzów jako osoba pełna energii, zaangażowania i emocji, które są nieodłączną częścią tego programu" - napisano w opublikowanym w mediach społecznościowych stacji wpisie.

"Dla zespołu produkcyjnego była to osoba życzliwa i autentyczna, której obecność pozostanie w naszej pamięci. Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia. Łączymy się z Państwem w bólu i żałobie" - dopisała produkcja, zamieszczając do tego czarno-białe zdjęcie zmarłego.

Damian Kust specjalizował się w tematyce tenisowej. Tak pożegnali go koledzy

Zmarły dziennikarz publikował teksty na portalu tenisbydawid.pl, nagrywał też filmy publikowane na youtube’owym kanale serwisu oraz współpracował z zagranicznymi mediami. Koledzy po fachu opublikowali post przy tym, w którym pożegnali Kusta. "Damian walczył od kilku miesięcy z chorobą, która przyszła nagle i niestety okazała się silniejsza. (...) Premierę w Polsacie miał zwycięski odcinek 'Awantury o kasę' z udziałem Damiana i jego przyjaciół, którego nawet nie był w stanie tego dnia obejrzeć. Nie możemy w to uwierzyć, to ogromny cios dla społeczności, tenisowego świata i szczególnie najbliższych. Odszedł człowiek wybitny, o pięknym sercu" - mogliśmy przeczytać na platformie X dziennikarzy serwisu tenisbydawid.pl.