Pela pieje z zachwytu nad polską aktorką. Nie chodzi o Kaczorowską

Maciej Pela ma za sobą bardzo trudne chwile. W listopadzie tancerz oficjalnie rozwiódł się z Agnieszką Kaczorowską. W rozmowie ze Światem Gwiazd wyjawił, jak w ostatnim czasie zmieniło się jego życie. - Ja jestem happy. Jest spokój, praca, chill - to od strony zawodowej. Od strony prywatnej, relacyjnej - córki, spokojny dom, święta niedługo, więc jakby wszystko jest idealnie - komentował. Tancerz aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje codzienne kadry.

Maciej Pela był zauroczony Izabellą Scorupco? Zaskakujące słowa. "Nie pytajcie"

Maciej Pela opublikował na InstaStories kadr z seansu filmu "Ogniem i mieczem". Jak się okazuje, w przeszłości tancerz był zauroczony Izabellą Scorupco, która w produkcji wcieliła się w rolę knaziówny Kurcewiczówny. "A na kniaziównę to miałem za małolata takiego krasza, że nie pytajcie. 'Dla takiej podzięki w ogień bym wskoczył…'. To było romantiko dopiero" - napisał Maciej Pela na InstaStories. Przypomnijmy, że Izabella Scorupco wystąpiła także m.in. w produkcjach "Granice wytrzymałości" czy "Egzorcysta: Początek". Po omawiany kadr z mediów społecznościowych tancerza zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Maciej Pela o terapii po rozstaniu. "Bardzo trudno mi jest być samemu"

W listopadzie ukazał się odcinek naszego podcastu "Galaktyka Plotek", w którym Pela opowiedział o terapii po rozstaniu. To dzięki niej poznał siebie lepiej. - Bardzo trudno mi jest być samemu. Jestem człowiekiem, który potrzebuje być z kimś. (...) Teraz będąc samemu, uczę się tego, jak być sam i to jest bardzo trudna nauka. (...) Dowiedziałem się, że sposób, w jaki ja się przywiązuję, jest mocno lękowy. To jest taki styl przywiązywania się, że im bardziej osoba się od ciebie oddala, ty tym bardziej do niej lgniesz i bardziej zatracasz siebie, żeby udowodnić, że jesteś wart, pokazujesz, że jesteś gotowy zrobić wszystko, byleby ta osoba od ciebie nie uciekła. One wtedy ucieka jeszcze dalej, a ty jeszcze bardziej przesz - wyjaśnił Maciej Pela w rozmowie.