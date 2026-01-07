O śmierci Michała Urbaniaka dowiedzieliśmy się 20 grudnia 2025 roku. To właśnie wtedy jego żona Dorota Urbaniak opublikowała w mediach społecznościowych smutny post. "Michał Urbaniak. Żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat" - mogliśmy przeczytać we wpisie na Facebooku. W środę 7 stycznia odbył się pogrzeb muzyka. Jego żona wygłosiła podczas uroczystości wzruszającą przemowę.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Werner o ostatnich chwilach ojca. "Dopóki taty nie zabrał zakład pogrzebowy, cały czas było disco polo"

Rodzina, bliscy i przyjaciele pożegnali Michała Urbaniaka. Jego żona zabrała głos

- Byliśmy razem z przerwami na dobre i na złe prawie 20 lat. Dziś mam tyle lat, ile Michał miał, gdy się poznaliśmy - wyznała podczas przemowy Dorota Urbaniak, cytowana przez "Fakt". Żona zmarłego muzyka odniosła się przy tym do życia wraz z artystą oraz jego poświęcenia wobec pasji i pracy. - Życie z nim nauczyło mnie i dało mi głębokie przekonanie, że warto zrozumieć drugiego człowieka. Pokazało też, że warto być przyzwoitym - powiedziała kobieta do zgromadzonych na warszawskich Powązkach. - Jestem pewna, że kiedy Michał zapuka już do jakichś drzwi tam gdzieś, to jego pierwsze pytanie będzie: "A jakie macie hasło do Wi-Fi?" - dodała na koniec przemowy Urbaniak, nie kryjąc łez.

Tłumy gwiazd pojawiły się na pogrzebie Michała Urbaniaka

Przypomnijmy, że pogrzeb Michała Urbaniaka miał charakter państwowy, a urna z prochami muzyka została złożona w Alei Zasłużonych na Powązkach. Przemówienie podczas uroczystości wygłosił również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz aktor Artur Żmijewski. W ostatnim pożegnaniu artysty wzięli także udział m.in. Monika Olejnik, Andrzej Chyra, Kayah, Krzesimir Dębski, Michał Dąbrówka oraz Wini. Obecna na pogrzebie była też była żona Urbaniaka - Urszula Dudziak. Piosenkarka pożegnała wcześniej muzyka w poruszającym poście w mediach społecznościowych. "Odszedł Michał, mój były mąż, mój wielki przyjaciel, ojciec Kasi i Miki, obecny mąż Doroty. (...) Będę mu wdzięczna na zawsze, że był częścią mojego życia i tak pięknie kreował naszą wspólną przyszłość, a świat obdarzył muzyką, która zostanie z nami na zawsze" - napisała Dudziak.