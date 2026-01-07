W jednym z ostatnich wywiadów Roksana Węgiel została zapytana o doniesienia na temat aktualnych wydarzeń w życiu Viki Gabor. Mowa tu m.in. o ślubie, o którym rozpisywały się wszystkie media i niedawnych ruchach wokalistki w mediach społecznościowych, która niespodziewanie usunęła wszystkie zdjęcia ze swojego profilu na Instagramie. Wygląda na to, że wypowiedź Węgiel nie przypadła do gustu samej zainteresowanej. Krótko skwitowała słowa koleżanki.

REKLAMA

Zobacz wideo Roxie Węgiel: Jestem uzależniona od grania w sylwestra

Roksana Węgiel mówi o "pogubieniu" Gabor. Viki nie pozostała jej dłużna

Nie od dziś wiadomo, że Viki Gabor i Roksana Węgiel za sobą nie przepadają. Młode wokalistki łączy podobna historia. Obie zaczynały swoją karierę w programie "The Voice Kids" i mają na swoim koncie zwycięstwo w Eurowizji Junior. Ostatnio 18-letnia Gabor w rozmowie z RMF FM została zapytana o konflikt ze starszą koleżanką po fachu. Przyznała, że nie lubi tego tematu, bo podsycanie tej sytuacji jest niepotrzebne. Podkreśliła, że miała pewne zastrzeżenia wobec Węgiel, ale nie chce podkręcać konfliktu. "Nie nakręcam tej sytuacji, bo jestem pewna, że tak samo jak mi, tak i Roxie się nie chce. Nie musimy się lubić i rozmawiać ze sobą. Nakręcanie tego nie jest moim priorytetem" - podkreśliła. Roksana Węgiel w jednym z ostatnich wywiadów skomentowała najnowsze doniesienia na temat Gabor. Według niej młodsza koleżanka z branży trochę się "pogubiła".

Nie jest to łatwe na pewno. Widać to nawet po ruchach, jakie zrobiła Viki. Co ja mogę powiedzieć? Z jednej strony jej współczuję, bo widać, że się pogubiła, a z drugiej gratuluję jej ślubu. Mam nadzieję, że jest szczęśliwa. Tylko tyle mogę powiedzieć

- podkreśliła w rozmowie z portalem eska.pl. Nagranie skomentowała sama Viki Gabor, która pod wideo udostępnionym na Instagramie dodała krótkie aczkolwiek dość wymowne "Xd", które oznacza rozbawienie.

Konflikt Gabor i Węgiel trwa już kilka lat. Regularnie wbijają sobie "szpile"

Od czego zaczął się konflikt między wokalistkami? W rozmowie z RMF FM Viki Gabor przyznała, że sama do końca nie jest pewna jego genezy. "Nie wiem, co tam się stało, tak szczerze. Tam były rzeczy, które mi się nie podobały z jej strony, które wyszły na początku. Jestem takim typem osoby, że jak widzę, że ktoś robi coś na mój temat, to nie będę siedzieć cicho" - wyjaśniła.