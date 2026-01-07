Nie żyje uczestnik "Awantury o kasę". Damian Kust miał 26 lat

We wtorek 6 stycznia media obiegła smutna wiadomość. W wieku 26 lat zmarł Damian Kust, dziennikarz sportowy. Informację o śmierci mężczyzny przekazali jego rodzice. W listopadzie Kust dodał wpis w mediach społecznościowych, w którym powiadomił, że cierpi na "rzadką chorobę autoimmunologiczną" i czeka go przeszczep wątroby. To był jego ostatni kontakt z obserwatorami.

Damian Kust nie żyje. Dziennikarz sportowy miał 26 lat

Damian Kust specjalizował się w tematyce tenisowej. Dziennikarz publikował teksty na portalu tenisbydawid.pl, nagrywał filmy publikowane na youtube’owym kanale serwisu, a także współpracował z zagranicznymi mediami. Kilka miesięcy temu wystąpił także w teleturnieju "Awantura o kasę". Jego drużynie udało się wygrać odcinek. We wtorek 6 stycznia na jego koncie na platformie X pojawił się łamiący serce wpis.

Jesteśmy rodzicami Damiana. Dziś odszedł nasz najukochańszy syn. Dziękujemy wszystkim za wsparcie

- czytamy. Zmarłego dziennikarza pożegnali także koledzy po fachu. Jak dowiadujemy się z opublikowanego przez nich wpisu, jeszcze kilka miesięcy temu Kust brał udział w turnieju tenisowym.

"Damian walczył od kilku miesięcy z chorobą, która przyszła nagle i niestety okazała się silniejsza. Jeszcze w sierpniu widzieliśmy się na Tenis by Dawid Cup XIII w Zielonej Górze, gdzie wywalczył ćwierćfinał. Niedługo później premierę w Polsacie miał zwycięski odcinek "Awantury o kasę" z udziałem Damiana i jego przyjaciół, którego nawet nie był w stanie tego dnia obejrzeć. Nie możemy w to uwierzyć, to ogromny cios dla społeczności, tenisowego świata i szczególnie najbliższych. Odszedł człowiek wybitny, o pięknym sercu" - napisali na platformie X dziennikarze serwisu tenisbydawid.pl

Przyjaciele z zagranicy żegnają Damiana Kusta. "Druzgocąca strata"

Śmierć Damiana Kusta poruszyła nie tylko jego najbliższych. Kondolencje płyną z całego świata. Koledzy po fachu, którzy mieli okazję poznać 26-latka, byli zdruzgotani wiadomością o jego odejściu. "Każde jego działanie miało na celu rozwój sportu, który tak bardzo kochał. Nigdy nie był skłonny do konfrontacji, ale zawsze chętny do dalszego zgłębiania tematu. Jeden z najbardziej dociekliwych intelektualnie ludzi, jakich spotkałem. Kochany przez wszystkich. Po prostu druzgocąca strata" - napisał w mediach społecznościowych Alex Gruskin, redaktor naczelny "Cracked Racquets".