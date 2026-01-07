Powrót na stronę główną

Serowska żadnej pracy się nie boi. Zdradziła, czym zajmowała się przed poznaniem Hakiela
Dominika Serowska nie ukrywa, że podoba jej się medialne zainteresowanie. Nie wszyscy wiedzą jednak, czym zajmowała się, zanim wkroczyła do show-biznesu. Okazuje się, że ukochana Marcina Hakiela ma bogate doświadczenie zawodowe.
Dominika Serowska
Instagram/_de_bonbon_

Dominika Serowska od dłuższego czasu próbuje zawojować polski show-biznes. Partnerka Marcina Hakiela zyskała sporą popularność. Wystąpiła już w kilku programach, a jej instagramowy profil śledzi niemal 50 tysięcy fanów. Ostatnio aspirująca celebrytka zorganizowała tam sesję Q&A. W odpowiedzi na jedno z pytań ujawniła, czym się zajmowała, zanim związała się z tancerzem.

Zobacz wideo Serowska o spotkaniu z Cichopek. "Wykorzystała moment"

Dominika Serowska ma bogate CV. Ujawniła, gdzie pracowała, zanim zaczęła podbijać show-biznes

Związek Dominiki Serowskiej i Marcina Hakiela od początku cieszy się sporym zainteresowaniem mediów. Ukochana tancerza nie ukrywa, że świadomie wykorzystuje medialny szum i aspiruje do bycia celebrytką. Wielu zastanawia się jednak, czym zajmowała się partnerka byłego męża Katarzyny Cichopek, zanim postanowiła zawojować rodzimy show-biznes. Podczas ostatniej sesji Q&A Serowska postanowiła zaspokoić ciekawość dociekliwych fanów.

Już chyba milion razy to mówiłam. Pracowałam w wielu branżach - w motoryzacji, w gastro, w turystyce, w mediach, w marketingu. Mam nadzieję, że to wystarczająca liczba zawodowych zajęć

- napisała na Instagramie partnerka tancerza.

Dominika Serowska szczerze o relacjach z rodzicami Marcina Hakiela. "Wsparcie mamy z obu stron"

Dominika Serowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i często rozpieszcza fanów sesjami Q&A. Celebrytka nie unika odpowiedzi nawet na pytania dotyczące sfery prywatnej i porusza wiele kwestii, które bardzo interesują jej obserwatorów. Ostatnio jedna z internautek chciała dowiedzieć się, jak wyglądają relacje ukochanej tancerza z przyszłymi teściami. Serowska zapewniła, że świetnie dogaduje się z mamą i tatą swojego narzeczonego, którzy pomagają jej w opiece nad synem. "Rodzice Marcina są super i mamy bardzo dobre relacje, po prostu mieszkają dalej niż moi rodzice, ale również mieli już okazję opiekować się Romeo i zostawać z nim sami, więc wsparcie mamy z obu stron" - napisała w odpowiedzi. ZOBACZ TEŻ: Dominika Serowska zawalczyłaby na Fame MMA? Odpowiedź jest jedna

