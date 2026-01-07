Dominika Serowska od dłuższego czasu próbuje zawojować polski show-biznes. Partnerka Marcina Hakiela zyskała sporą popularność. Wystąpiła już w kilku programach, a jej instagramowy profil śledzi niemal 50 tysięcy fanów. Ostatnio aspirująca celebrytka zorganizowała tam sesję Q&A. W odpowiedzi na jedno z pytań ujawniła, czym się zajmowała, zanim związała się z tancerzem.

Dominika Serowska ma bogate CV. Ujawniła, gdzie pracowała, zanim zaczęła podbijać show-biznes

Związek Dominiki Serowskiej i Marcina Hakiela od początku cieszy się sporym zainteresowaniem mediów. Ukochana tancerza nie ukrywa, że świadomie wykorzystuje medialny szum i aspiruje do bycia celebrytką. Wielu zastanawia się jednak, czym zajmowała się partnerka byłego męża Katarzyny Cichopek, zanim postanowiła zawojować rodzimy show-biznes. Podczas ostatniej sesji Q&A Serowska postanowiła zaspokoić ciekawość dociekliwych fanów.

Już chyba milion razy to mówiłam. Pracowałam w wielu branżach - w motoryzacji, w gastro, w turystyce, w mediach, w marketingu. Mam nadzieję, że to wystarczająca liczba zawodowych zajęć

- napisała na Instagramie partnerka tancerza.

Dominika Serowska szczerze o relacjach z rodzicami Marcina Hakiela. "Wsparcie mamy z obu stron"

Dominika Serowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i często rozpieszcza fanów sesjami Q&A. Celebrytka nie unika odpowiedzi nawet na pytania dotyczące sfery prywatnej i porusza wiele kwestii, które bardzo interesują jej obserwatorów. Ostatnio jedna z internautek chciała dowiedzieć się, jak wyglądają relacje ukochanej tancerza z przyszłymi teściami. Serowska zapewniła, że świetnie dogaduje się z mamą i tatą swojego narzeczonego, którzy pomagają jej w opiece nad synem. "Rodzice Marcina są super i mamy bardzo dobre relacje, po prostu mieszkają dalej niż moi rodzice, ale również mieli już okazję opiekować się Romeo i zostawać z nim sami, więc wsparcie mamy z obu stron" - napisała w odpowiedzi.