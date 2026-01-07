Mimo iż programy nadal są nadawane, od ponad dwóch lat Telewizja Polska znajduje się w stanie likwidacji. Ostatnio władze stacji podjęły kolejną kluczową decyzję.

REKLAMA

Zobacz wideo Steczkowska zachwycona robotą TVP. "Bardzo kreatywnie"

TVP pozbywa się słynnego studia. "Majątek jest gigantyczny"

Jak donosi portal Wirtualne Media, Telewizja Polska zamierza sprzedać studio. Poinformował o tym Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. "TVP w likwidacji chce sprzedać studio w Łęgu, w którym nagrywano "Milionerów", "Randkę w ciemno" czy liczne teatry telewizji" - czytamy na facebookowym profilu polityka PiS. Radny próbował dowiedzieć się więcej na temat sprawy, składając interpelację do prezydenta Krakowa.

Otrzymałem odpowiedź, że "nie prowadzono rozmów, które miałyby skonkretyzowany charakter", co oznacza, że takie rozmowy były

- przekazał. Dodał także, że przedmiotem zainteresowania potencjalnych kupców będzie przede wszystkim ogromna działka, na której znajduje się studio. "Majątek jest więc gigantyczny i domyślam się, że stanowi łakomy kąsek" - zauważył.

TVP odpowiada na pogłoski. "Nie możemy sobie pozwolić"

Portal Wirtualne Media skontaktował się w tej sprawie z przedstawicielami Telewizji Polskiej. W odpowiedzi zaprzeczono pogłoskom na temat sprzedaży studia. Potwierdzono jednak jego zamknięcie. Głównym powodem ma być brak środków na jego modernizację. - "Koszt remontu wstępnie oszacowano na 100 mln złotych, a Telewizja Polska w obecnej sytuacji finansowej nie jest w stanie przeznaczyć na ten cel takiej kwoty" – czytamy w oświadczeniu.

"Ponadto koszty utrzymania studia w Łęgu są ogromne i przekraczają obecne możliwości finansowe TVP. Jego dalsze utrzymywanie zakrawałoby na niegospodarność, na którą – będąc nadawcą publicznym – nie możemy sobie pozwolić" - wyjaśniono. W legendarnym studiu nagrywano wiele kultowych programów, między innymi: "Ulicę Sezamkową", "Kocham Cię, Polsko!", "Randkę w ciemno". Przestrzeń wynajmowano także komercyjnym stacjom, takim jak TVN, który nagrywał tam odcinki "Milionerów".