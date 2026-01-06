Julia Kamińska stara się dbać o swoją prywatność. Aktorka chętnie mówi o swojej działalności zawodowej - aktorstwie i muzyce, raczej nie poruszając tematów dotyczących codziennego życia w wywiadach. Pojawiła się przy tym niedawno w programie Magdy Mołek "W moim stylu", w którym padło pytanie o macierzyństwo.

Julia Kamińska nie kryła reakcji po pytaniu Magdy Mołek. "Spory nietakt"

Na 6 stycznia zaplanowano premierę wspominanego odcinka z udziałem Kamińskiej. Tuż przed publikacją Mołek postanowiła udostępnić zapowiedź rozmowy z aktorką. W pewnym momencie wywiadu możemy usłyszeć, że dziennikarka zapytała gwiazdę: "czemu temat macierzyństwa tak ją dotyka". - Bo chciałabym być mamą - odpowiedziała na to Kamińska. - A to jest niemożliwe? - zapytała ją dalej Mołek. Aktorka nie odpowiedziała prowadzącej i zareagowała na pytanie jedynie dość wymowną miną. - Okej - skwitowała dziennikarka, kończąc temat.

Internauci prędko wyłapali ten moment z rozmowy. Niektórym z nich nie spodobał się fakt, iż Mołek zadała Kamińskiej aż tak intymne pytanie. "Kobieta kobiecie zadaje pytanie, czy macierzyństwo jest niemożliwe. Gdyby facet zadał to pytanie, to by go zjedli... Chyba pierwsza część odpowiedzi wystarczyła" - napisał jeden z użytkowników. "Lubię wywiady pani Mołek, ale to pytanie o macierzyństwo to spory nietakt. Jakoś mam niesmak, po prostu zbyt intymne pytanie" - dopisał też inny obserwator.

Julia Kamińska ma być zakochana. Była widziana z tajemniczym Włochem

Przypomnijmy, że w październiku 2025 roku media doniosły, że Kamińska miała odnaleźć miłość u boku tajemniczego Włocha. Jak doniosła redakcja "Życia na gorąco", aktorka była widywana z mężczyzną na ulicach stolicy - trzymali się wówczas za ręce, żartowali i wyglądali, jakby długo się znali. Według ustaleń gazety partner Kamińskiej ma być od niej kilka lat młodszy, pracuje w branży IT oraz pasjonuje się muzyką. To właśnie wspólne zainteresowania miały ich przy tym połączyć. Co ważne, sama gwiazda w rozmowie w podcaście "Damian’s Corner" przyznała, że faktycznie jest zakochana, nie zdradzając jednak więcej szczegółów.