Anna Lewandowska na dwóch okładkach. Internauta przyczepił się do jednej rzeczy
Anna Lewandowska znalazła się na nowej okładce magazynu "Twój Styl". Influencerka pochwaliła się w sieci efektami sesji zdjęciowych. Internauci zwrócili uwagę na jedno.
Anna Lewandowska
Fot. KAPiF.pl

Anna Lewandowska należy do tego grona gwiazd, które nigdy nie zwalniają tempa. Żona Roberta Lewandowskiego jednocześnie prowadzi świetnie prosperujące biznesy, które łączy z życiem rodzinnym i wychowaniem dwóch córek: Klary i Laury. Oprócz tego aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco relacjonuje swoje najnowsze poczynania milionom fanów. Okazuje się, że Nowy Rok rozpoczęła z przytupem i już niebawem będziemy mogli zobaczyć ją na magazynowej okładce. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem. Internauci wytykają jej jedno. 

Zobacz wideo Anna Lewandowska odpowiada na podejrzenia o powiększenie ust. "Dostałam multum wiadomości"

Anna Lewandowska zachwyca na nowej okładce. Internauci oniemieli z zachwytu 

Anna Lewandowska udzieliła wywiadu dla magazynu "Twój Styl". Pojawiła się też na okładce, a do sieci już trafiły dwie główne fotografie, które gwiazda udostępniła na swoim instagramowym profilu. Na pierwszej z nich stoi bokiem. Ma na sobie naturalnego koloru długą sukienkę, a także niezwykle modne w tym sezonie czarne skórzane kozaki. Na drugiej możemy natomiast zobaczyć ją z bliska w ciemnej koronkowej kreacji.

'Wiem już, czego chcę, co jest dla mnie ważne. Od 20 lat wszystko kręci się wokół gry w piłkę. Ostatnio poczułam, że ja też potrzebuję atencji najbliższych. Po prostu' - mówi Anna Lewandowska, bohaterka dwóch okładek lutowego numeru magazynu 'Twój Styl' - czytamy pod opublikowanym postem.

Dwie okładki nie umknęły oczom czujnych internautów. Pod opublikowanymi postami niemalże od razu pojawiła się masa komentarzy. Niektórzy się zachwycali i nie szczędzili miłych słów. "Piękna okładka", "Jesteś wspaniałą, autentyczną kobietą", "Chętnie przeczytam wywiad", "Świetna stylówka" - czytamy. Jeden z internautów wyłapał jednak pewien mankament. "Piękna, ale za dużo retuszu" - napisał. 

Anna Lewandowska powiększyła usta? Tą relacją rozwiała wszelkie wątpliwości

Przypominamy, że nie jest to pierwszy raz, gdy Anna Lewandowska mierzy się z tego typu uwagami. Gwieździe już wcześniej wytykano zabiegi medycyny estetycznej oraz inne ingerencje w urodę. W listopadzie ubiegłego roku zarzucano jej powiększenie ust. Wówczas wyszło na jaw, że trenerka wcale nie wykonała specjalnego zabiegu, a jedynie makijaż, który miał optycznie powiększyć ten element twarzy. Jest to proste do osiągnięcia, wystarczy użyć odpowiedniego błyszczyka i konturówki. - Bez strzykawki! A jednak, Lewandowska nie ma zrobionych ust! - obwieściła na InstaStories. (Więcej na ten temat możecie przeczytać TUTAJ).

 
 

