Anna Lewandowska należy do tego grona gwiazd, które nigdy nie zwalniają tempa. Żona Roberta Lewandowskiego jednocześnie prowadzi świetnie prosperujące biznesy, które łączy z życiem rodzinnym i wychowaniem dwóch córek: Klary i Laury. Oprócz tego aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco relacjonuje swoje najnowsze poczynania milionom fanów. Okazuje się, że Nowy Rok rozpoczęła z przytupem i już niebawem będziemy mogli zobaczyć ją na magazynowej okładce. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem. Internauci wytykają jej jedno.

Anna Lewandowska zachwyca na nowej okładce. Internauci oniemieli z zachwytu

Anna Lewandowska udzieliła wywiadu dla magazynu "Twój Styl". Pojawiła się też na okładce, a do sieci już trafiły dwie główne fotografie, które gwiazda udostępniła na swoim instagramowym profilu. Na pierwszej z nich stoi bokiem. Ma na sobie naturalnego koloru długą sukienkę, a także niezwykle modne w tym sezonie czarne skórzane kozaki. Na drugiej możemy natomiast zobaczyć ją z bliska w ciemnej koronkowej kreacji.

'Wiem już, czego chcę, co jest dla mnie ważne. Od 20 lat wszystko kręci się wokół gry w piłkę. Ostatnio poczułam, że ja też potrzebuję atencji najbliższych. Po prostu' - mówi Anna Lewandowska, bohaterka dwóch okładek lutowego numeru magazynu 'Twój Styl' - czytamy pod opublikowanym postem.

Dwie okładki nie umknęły oczom czujnych internautów. Pod opublikowanymi postami niemalże od razu pojawiła się masa komentarzy. Niektórzy się zachwycali i nie szczędzili miłych słów. "Piękna okładka", "Jesteś wspaniałą, autentyczną kobietą", "Chętnie przeczytam wywiad", "Świetna stylówka" - czytamy. Jeden z internautów wyłapał jednak pewien mankament. "Piękna, ale za dużo retuszu" - napisał.

Anna Lewandowska powiększyła usta? Tą relacją rozwiała wszelkie wątpliwości

Przypominamy, że nie jest to pierwszy raz, gdy Anna Lewandowska mierzy się z tego typu uwagami. Gwieździe już wcześniej wytykano zabiegi medycyny estetycznej oraz inne ingerencje w urodę. W listopadzie ubiegłego roku zarzucano jej powiększenie ust. Wówczas wyszło na jaw, że trenerka wcale nie wykonała specjalnego zabiegu, a jedynie makijaż, który miał optycznie powiększyć ten element twarzy. Jest to proste do osiągnięcia, wystarczy użyć odpowiedniego błyszczyka i konturówki. - Bez strzykawki! A jednak, Lewandowska nie ma zrobionych ust! - obwieściła na InstaStories. (Więcej na ten temat możecie przeczytać TUTAJ).