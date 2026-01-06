Sandra Kubicka należy do grona gwiazd, które chętnie pokazują w mediach społecznościowych swoje życie. Modelka nie obawia się przy tym publikować postów dotyczących pozytywnych, jak i negatywnych wydarzeń. Jak się okazało, na początku stycznia Kubicka wybrała się do Amsterdamu. Miała jednak problemy z powrotem do Polski ze względu na pogodę.
Nad ranem we wtorek, 6 stycznia, Kubicka zaczęła opisywać, że ma pewne problemy z powrotem z Amsterdamu do Polski. - Teraz jest czwarta rano. Ja mam zmieniony bilet na siódmą, ale właśnie zobaczyłam, że opóźnili mi na dwunastą, ale i tak muszę jechać na lotnisko, bo możliwe, że w każdej chwili zmienią godzinę i może być tak, że wcześniej wylecimy. Trzymajcie za mnie kciuki - powiedziała na nagraniu modelka. Jak się okazało, na lotnisku wciąż musiała jednak czekać. Kubicka opisała, że jest dookoła niej wiele wściekłych podróżnych, lecz ona jest w miarę spokojna ze względu na zmęczenie.
Dostrzegła przy tym, że warunki atmosferyczne w Amsterdamie miały się poprawić, przez co liczyła, że jej samolot wkrótce wystartuje. - Najgorsze jest to, że jest naprawdę spoko. Pogoda jest, niebo widać, zero chmur, śnieg nie pada, nasz samolot jest i nie możemy wystartować - powiedziała na InstaStories. Zdaniem modelki, holenderskie lotnisko nie było gotowe na zimową aurę. - Nie są przygotowani do takich sytuacji - podsumowała w swojej relacji. Z najnowszego InstaStories Kubickiej, które udostępniła podczas pisania naszego artykułu, dowiedzieliśmy się, że udało jej się wreszcie wejść na pokład samolotu.
Wśród licznych postów Kubickiej na Instagramie mogliśmy zobaczyć również pierwszy wpis z 2026 roku. Celebrytka postanowiła pokazać, jak spędziła sylwestra. Okazało się, że pozostała w domu ze swoim synem Leosiem. Na opublikowanym nagraniu widzimy, jak wspólnie oglądali pokaz fajerwerków o północy. Kubicka podzieliła się przy tym poruszającym wpisem o jej relacji z dzieckiem. "Mówią, że jeśli twoim pierwszym dzieckiem jest chłopiec, to dlatego, że Bóg wiedział, że nadszedł czas, abyś była kochana jak nikt inny i pokazał ci, czym jest prawdziwa miłość. Szczęśliwego roku 2026. Ja i Leo jesteśmy gotowi na ciebie" - napisała modelka.