Styczniowa aura Polski raczej nie sprzyja wypoczynkowi. Nic dziwnego, że niektóre gwiazdy postanowiły wyjechać na długi weekend za granicę. Artur i Sara Borucowie zdecydowali się rozpocząć nowy rok wizytą w Arabii Saudyjskiej. W sieci pochwalili się zdjęciami z wypoczynku w ekskluzywnym hotelu. Cena za jedną noc w takim miejscu może przyprawić o zawrót głowy.
Widać, że małżeństwo nie oszczędzało na wyjeździe. Borucowie postawili na popularny, pięciogwiazdkowy kompleks położony na wodzie. Na zdjęciach zamieszonych przez Sarę widać kilka ujęć z wnętrza charakterystycznych, futurystycznych kapsuł. Noc w takim miejscu, w zależności od udogodnień, mogła ich kosztować nawet dziesięć tysięcy złotych. Na wyjazd Borucowie zabrali ze sobą również dzieci. Na jednym ze zdjęć widzimy uśmiechniętego Noah, który owinięty w ręcznik pozuje na długim pomoście. Sara Boruc zamieściła również na relacji krótkie nagranie z córką. Widać, że cała rodzina bawi się doskonale. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.
45-latek gościł ostatnio w podcaście "Żurnalisty". To właśnie tam otworzył się na temat choroby alkoholowej, z którą zmagał się w przeszłości. W pewnym momencie Boruc zaczął szukać pomocy u specjalistów. - To był mój pomysł. Pozwalałem sobie na bardzo dużo, przez co opuszczałem treningi. Za to obrywało się innym osobom. To był taki pierwszy krok w świadomości, że muszę zmienić otoczenie i zrobić coś ze sobą, żeby wrócić do tego Artura, który kilka lat temu robił fajne rzeczy i bardzo się tego trzymał - opowiadał. Piłkarz przyznał, że jeszcze w czasie gry w Celtic Glasgow, w latach 2005-2010, miał swojego mentora w grupie AA, który pomagał mu walczyć z nałogiem. - Tak, niewiele osób o tym wie, ale miałem swojego mentora grupy AA, kiedy grałem jeszcze w Szkocji - wyjawił.