Nie żyje gwiazda "Strasznego filmu". Znaleziono ją w domu

Jayne Trcka była znaną amerykańską kulturystką i aktorką. Karierę w branży filmowej rozpoczęła w 2000 roku. Drugoplanowa rola w filmie "Scary Movie" przyniosła jej ogromną popularność. Widzowie mogli ją później zobaczyć m.in. w sitcomie "The Drew Carey Show" i teleturnieju "Whose Line Is It Anyway?". Trcka przez lata pojawiała się na okładkach najpopularniejszych magazynów sportowych. Informacja o śmierci aktorki wstrząsnęła jej fanami.

Jayne Trcka nie żyje. Aktorka miała 62 lata

Jak podaje portal TMZ, kulturystka i aktorka Jayne Trcka została znaleziona martwa w swoim domu w San Diego w Kalifornii. Do wstrząsającego odkrycia doszło 12 grudnia. Źródło TMZ przekazało, że przyjaciółka Jayne dzwoniła do niej wiele razy na kilka dni przed znalezieniem ciała, ale ta miała nie odbierać. Zaniepokojona poszła do jej domu, żeby sprawdzić, jak się czuje. Tam zastała ją nieprzytomną w kuchni. Na miejsce przybyły służby, które potwierdziły zgon. Trwa śledztwo w sprawie ustalenia przyczyny śmierci. Pod pożegnalnymi wpisami zaroiło się od komentarzy zasmuconych fanów. "Trenowałem z nią raz, gdy mieszkałem w San Diego. Była bardzo miła, świadoma i silna, jak nie wiem co", "Bardzo smutna wiadomość. Często widywałem ją na siłowni. Niech spoczywa w pokoju", "Jej rola w 'Strasznym filmie' przeszła do historii. Wyrazy współczucia dla rodziny" - pisali.

Jayne Trcka ma na koncie liczne osiągnięcia. Sport był jej największą pasją

Trcka rozpoczęła treningi w 1986 roku, po tym, jak wraz z rodziną przeprowadziła się do Kalifornii. Już dwa lata później uczestniczyła w zawodach kulturystycznych. Pierwszy poważny sukces odniosła w 1997 roku. Wygrała wtedy Mistrzostwa Stanowe Kalifornii. Rok później zajęła pierwsze miejsce w Junior National Championships, a w 2004 roku wygrała zawody w Los Angeles. Kulturystka była inspiracją dla wszystkich, którzy rozpoczynali swoją przygodę w tej dziedzinie. Największą popularnością cieszyła się na początku 2000 roku. W ciągu kilku lat pojawiła się na okładkach magazynów

"Flex", "MuscleMag International", "Women's Physique World", "Iron Man" i "Fighting Females".