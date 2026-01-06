Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają za sobą intensywny, ale i wyjątkowy okres. W październiku zeszłego roku powiedzieli sobie "tak". Zdążyli już odwiedzić Stany Zjednoczone, a także wybrali się w podróż do Chin. I to właśnie w Azji spędzili sylwestra i powitali nowy rok. Zakochani wrócili już do Polski, gdzie od dłuższego czasu panuje iście zimowa auta. Skorzystała z niej Cichopek, która pokazała, jak spędza czas z psami, gdy na dworze leży śnieg.

REKLAMA

Zobacz wideo Smaszcz miażdży ślub Kurzajewskiego i Cichopek. "Największy obciach w życiu"

Katarzyna Cichopek nie próżnuje. Tak spędza czas po powrocie do Polski

Cichopek i Kurzajewski wrócili do Polski z południowych Chin. Czekały na nich obowiązki zawodowe. W ostatni weekend mieli okazję poprowadzić niedzielne wydanie "halo tu polsat". Celebrytka postanowiła skorzystać w faktu, że spadł śnieg, a temperatura na zewnątrz utrzymuje się na minusie. Zrelacjonowała fanom na InstaStories wypad na spacer z ukochanymi psami - dwoma owczarkami niemieckimi, Maximusem i Bono. Cichopek zaprezentowała się w zimowej aurze na tle ośnieżonego drzewa. Później mogliśmy zobaczyć nagranie, na którym psy walczą o patyk. Gwiazda nie kryła rozbawienia sytuacją. - Podzieliliście się, tak? Każdy ma swój kijek - mówiła, gdy patyk pękł na pół. Nie wiadomo, czy spacerowała z mężem, gdyż ten nie pojawił się ani na zdjęciu, ani na nagraniu.

Cichopek na spacerze Otwórz galerię

Leon Myszkowski planuje ślub podobny do Kurzopków? Szczere słowa

Leon Myszkowski od niedawna zaręczony jest z Ksenią Ngo. Syn Justyny Steczkowskiej planuje wesele na wzór Kurzopków, których ślubem niedawno żyła cała Polska? Będzie to medialna ceremonia? Myszkowski już na początku nie mógł opanować rozbawienia pytaniem. - Myślę, że jeżeli, to pierwsza ceremonia byłaby dla rodziny i znajomych - zaczął, śmiejąc się. - Nie chcę mówić, że nie, bo może będziemy organizowali wielki, medialny ślub i zaprosimy media - stwierdził w rozmowie z reporterem Plotka. Mimo wszystko najważniejszym dla syna Steczkowskiej jest to, by ugoszczona była najbliższa rodzina. - Niekoniecznie bym chciał, żeby to było rozdmuchane - podsumował przed naszą kamerą.