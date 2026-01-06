Anna Popek jest jedną z największych gwiazd Telewizji Republika. Stacja Tomasza Sakiewicza od lat nie ukrywa niechęci do samego Jerzego Owsiaka oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziennikarka również postanowiła ją wyrazić, poprzez wymowny wpis w sieci. Popek opublikowała na X grafikę, na której widniała jej podobizna w "bojowej pozycji", a na dole pojawił się napis: "Nie wspieram Owsiaka". Post szybko został przez nią usunięty. Dziennikarka postanowiła wyjaśnić, dlaczego zdecydowała się na taki ruch. Wspomniała o nowym roku.

Anna Popek zadeklarowała, że nie wspiera Jerzego Owsiaka. Potem usunęła wpis. Teraz się tłumaczy

W sieci od razu zawrzało, a sama Anna Popek postanowiła, że usunie post. To jednak nie sprawiło, że internauci zaprzestali dyskutować o sprawie. Niektórzy nie widzieli problemu w publikacji dziennikarki. Inni byli jednak zirytowani i przy okazji publikowali zdjęcia sprzed lat z finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na których dziennikarka pozuje z Jerzym Owsiakiem. Sprawa stała się na tyle głośna, że Popek postanowiła odnieść się do kwestii. W rozmowie z "Faktem" dziennikarka Telewizji Republika wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na usunięcie kontrowersyjnej grafiki. Okazuje się, że stawia na pozytywne wejście w nowy rok. "Usunęłam zdjęcie, bo jednak chcę rozpocząć Nowy Rok z dobrym nastawieniem do ludzi i ich inicjatyw. 'Nie' to negacja, a ja szukam słonecznej strony życia. Pozdrawiam serdecznie" - przekazała Popek.

Anna Popek wzbudziła kontrowersje wpisem. Katarzyna Kolenda-Zaleska ostro jej odpowiedziała

Grafika, która już zniknęła z profilu Popek, zirytowała Katarzynę Kolendę-Zaleską. Postanowiła odpowiedzieć na mocny wpis koleżanki po fachu, publikując wymowny komentarz. "I nie ma się czym chwalić. Nie wspieram chorych dzieciaków - tak powinien brzmieć ten wpis" - napisała w serwisie X. Sama Popek nie pozostawiła tych słów bez odpowiedzi i zareagowała na ten przytyk ze strony dziennikarki TVN. "Owszem, wspieram. Bez rozgłosu" - przekazała we wpisie.