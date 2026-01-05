Od lat wielu inspiruje się stylem gwiazd, ale również ich fryzurami. Co rusz możemy zauważyć nowe pomysły na włosy celebrytek, które chętnie prezentują je na ściankach. Kto jednak zasługuje w tym aspekcie na wyróżnienie? O to został zapytany przez obserwatora Piotr Sierpiński - fryzjer gwiazd. Padły konkretne nazwiska. Jest zaskoczenie?

Fryzury gwiazd. Ekspert jasno wskazał, kto prezentuje się najlepiej

Piotr Sierpiński udostępnił fanom możliwość zadawania mu pytań, na które chętnie odpowiadał poprzez relację na Instagramie. Jedno z nich dotyczyło fryzur celebrytek. "Najlepiej uczesana celebrytka to..." - padło. Ekspert postanowił wyznać prawdę na InstaStories. - Dobre pytanie... Właśnie ostatnio o tym myślałem, jaki mam ranking tych osób - wyjawił już na wstępie fryzjer gwiazd. Następnie wskazał, kto według niego zasługuje na to miano. - Myślę, że Gosia Rozenek zasługuje na to miejsce. Myślę, że Joanna Przetakiewicz też. (...) Magda Gessler? Nie, no na pewno nie - stwierdził. - Myślę, że niekoniecznie celebrytka, a wybitna piosenkarka, czyli Edyta Górniak. Jej look włosowy też mi się zawsze podoba, a na tym sylwestrze naprawdę wyglądała przepięknie i świetnie - przyznał Sierpiński. Tu zobaczycie, jak wyglądała piosenkarka na sylwestrowej imprezie: Odmieniona Górniak na sylwestrowej scenie. W nowej odsłonie trudno ją rozpoznać! Zgadzacie się z opinią fryzjera?

Magda Gessler wyjawiła prawdę o fryzurze. Czy jej loki są naturalne?

Choć Sierpiński nie uważa, że fryzura Magdy Gessler zasługuje na wyróżnienie, loki restauratorki od lat wzbudzają zainteresowanie jej fanów. Wydaje się bowiem, że z roku na rok i przybywa. Wielu zadaje sobie pytanie - czy jej włosy są naturalne? O tym gwiazda opowiedziała niegdyś w programie "Autentyczni". - Zawsze miałam loki, ale nigdy nie miałam tyle. Nie da się ukryć, że do programów, wtedy, kiedy występuję, mam założone dziesięć doczepów. To są zagęszczone włosy. Mój naturalny kolor jest taki sam. Może trochę jest siwych. Ale dajemy radę - przekazała celebrytka.