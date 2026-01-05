3 stycznia 1993 roku odbył się pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od tamtego czasu wydarzenie kontynuowane jest co roku i zgromadziło wokół siebie wielu sympatyków, a także osób, które pośrednio lub bezpośrednio otrzymało pomoc dzięki tej inicjatywnie. Tegoroczny finał zaplanowany jest na niedzielę 25 stycznia, a przygotowania nabierają jeszcze większego tempa. Ostatnio pojawiło się też mnóstwo ciekawych licytacji, a wśród nich znalazła się oferta ze strony książęcej pary Lubomirskich.

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński zorganizował aukcje WOŚP. To zaoferował

Licytacje z udziałem znanych osób są już tradycją WOŚP. To właśnie takie działania nakręcają tego typu wydarzenia, a przez ciekawość i dobre chęci ściągają do siebie masę osób. Książę Jan Lubomirskimi-Lanckorońskimi nie pierwszy raz bierze udział w licytacji WOŚP, ale tym razem zaskoczył chyba wszystkich. Bowiem razem z małżonką Heleną Mańkowską zdecydowali się przekazać niecodzienny zestaw. O tym, co można wylicytować, poinformowali publicznie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Fundacja Książąt Lubomirskich przekazuje na licytację WOŚP wyjątkowy zestaw: grafikę autorstwa Pablo Picasso oraz spotkanie z Księżną i Księciem Lubomirskimi-Lanckorońskimi w zabytkowych wnętrzach Palazzo Murano w Warszawie

- napisano na Instagramie. Jak się dowiadujemy, szczęśliwy zwycięzca aukcji zostanie zaproszony do pałacu na prywatną wizytę. Podczas spotkania towarzyszyć mu też będzie książęca para, która opowie co nieco o rodzinnej tradycji, historii i ważnych ważnych wydarzeniach, które na nią wpłynęły.

Książę Jan Lubomirskimi-Lanckorońskimi wystawił grafikę Picasso i spotkanie z samym sobą w szlachetnym celu. Kwota stale idzie w górę

Aukcja wystawiona przez księcia Jan Lubomirskiego-Lanckorońskiego znajduje się na jednej z internetowych platform do sprzedaży. Natomiast sama inicjatywa książęcej pary wywołała niemałe poruszenie. Mimo że do wielkiego finału zostało jeszcze prawie trzy tygodnie, to do tej pory udało się zgromadzić ponad 27 tys. Trzeba przyznać, że jeśli ta kwota będzie stale rosnąć, to z pewnością udałoby się zgromadzić chyba jeden z większych datków. Skusilibyście się? Dajcie znać w naszej sondzie!