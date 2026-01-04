Karolina Szymczak-Adamczyk i Piotr Adamczyk tworzą zgraną parę od 2016 roku. Para stanęła na ślubnym kobiercu trzy lata później i od tamtej pory są nierozłączni. Jak się okazało, z okazji nowego roku Adamczykowie wybrali się na Bali, gdzie m.in. spędzili już sylwestra. Niestety 4 stycznia żona aktora przekazała smutne wieści. Trafiła do szpitala.

Karolina Szymczak-Adamczyk trafiła do szpitala na Bali. "Tyle, ile ci ludzie mają tutaj współczucia..."

Zaledwie 1 stycznia na Instagramie Szymczak-Adamczyk mogliśmy zobaczyć rolkę ze zdjęciami pary z wyjazdu. Małżonkowie korzystali z dobrodziejstw Bali, zwiedzali, bawili się na imprezach i mieli nawet do czynienia z miejscowymi zwierzętami. Wszystko zmieniło się jednak, gdy żona Adamczyka doświadczyła poważnej kontuzji. Na InstaStories opublikowała zdjęcie ze szpitalnego łóżka oraz rentgen. Szymczak-Adamczyk złamała palec u stopy.

"Bali nie do końca było dla mnie łaskawe" - napisała do tego wymownie modelka. Jak podkreśliła, docenia jednak personel medyczny, który zajął się jej przypadkiem. "Jedyne, co mogę powiedzieć, to że opieka medyczna tutaj jest naprawdę niesamowita. Tyle, ile ludzie mają tu współczucia, jest naprawdę niesamowite" - przekazała aktorka.

Karolina Szymczak-Adamczyk zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi

Przypomnijmy, że Szymczak-Adamczyk otwarcie opowiada przy tym w mediach, że zmaga się z endometriozą. Porusza ten temat często, gdyż stara się szerzyć świadomość i pomagać innym kobietom, które cierpią na tę chorobę. Niestety żona aktora ma za sprawą schorzenia również problemy z zajściem w ciążę. Może jednak liczyć na pełne wsparcie Adamczyka.

- Partner zajmuje się tobą jak dzieckiem. Trzeba wstawać w nocy, gotować wodę do termoforu, podawać tabletki, przenieść osobę do wanny. Nie jesteś w stanie normalnie funkcjonować. Największe zrozumienie dostałam od męża. On jeździł ze mną do lekarzy. Takie rzeczy bardzo zbliżają - wyznała niegdyś Szymczak-Adamczyk w "Dzień dobry TVN".