Planujesz tak wyrzucić choinkę? Prawnik przestrzega. "500 zł grzywny"

Wraz z nadejściem nowego roku i powoli kończącego się okresu świątecznego coraz więcej osób zastanawia się nad pozbyciem choinki z domu. Głos w tej sprawie postanowił zabrać - znany w mediach społecznościowych jako Prawo Marcina - prawnik Marcin Kruszewski. Ostrzega on przed popełnieniem wykroczenia.

Prawnik jasno o wyrzucaniu choinki przez balon. "Można trafić do więzienia"

Kruszewski odniósł się do faktu, iż każdego roku znajdują się osoby, które decydują się na wyrzucanie choinek przez balkon lub okno w bloku. Prawnik podkreśla, że może się to wiązać z pewnymi problemami. - Wyrzucanie ciężkich przedmiotów przez okno to nie tylko zagrożenie dla innych, ale samo w sobie wykroczenie. Możesz zostać ukarany nawet karą 500 złotych grzywny - skomentował ekspert, odnosząc się do art. 75 Kodeksu Wykroczeń.

- Większe problemy pojawiają się, gdy na przykład za oknem będą jacyś przechodnie. W podobnych sytuacjach ludzie usłyszeli nawet zarzuty narażenia człowieka na bezpośrednie ryzyko utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co można już trafić do więzienia - dodał Kruszewski, mówiąc za to o art. 160 Kodeksu Karnego. - No a tak poza tym to wywalanie czegoś za okno to zaśmiecanie i psucie otoczenia, więc lepiej zejdź po schodach albo zjedź windą i zanieś grzecznie choinkę na śmietnik - podsumował na koniec opublikowanego nagrania prawnik.

