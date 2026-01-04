Emilian Kamiński odszedł 26 grudnia 2022 roku po długiej chorobie. Aktor, który zagrał w największych hitowych produkcjach i założył Teatr Kamienica, miał 70 lat. W sobotę 3 stycznia na kanapie "halo tu polsat" pojawiła się żona i syn Kamińskiego: Justyna Sieńczyłło i Kajetan Kamiński. Najbliżsi artysty wspominali go w śniadaniówce kilka dni po trzeciej rocznicy jego śmierci.

Żona i syn wspominają Emiliana Kamińskiego. "Byłby z nas dumny"

W rozmowie z prowadzącymi Sieńczyłło i Kamiński odnieśli się przede wszystkim do działalności aktora wokół Teatru Kamienica. Rodzina artysty wciąż prowadzi przybytek. - Emilian przez 20 lat walczył o przyszłość i zabezpieczenie teatru. Teraz walczymy o to my. Ale teatr wciąż istnieje i publiczność dopisuje. Emilian jest w każdej cegiełce, bo oddał dla tego miejsca zdrowie, życie i finanse - skomentowała Sieńczyłło. Żona aktora wciąż chce realizować wizje męża, nawet po jego śmierci. - Myślę, że byłby z nas dumny, cały sezon mieliśmy bardzo mocny, graliśmy polskie sztuki napisane przez kobiety - dodała.

O prowadzeniu teatru wypowiedział się także syn Kamińskiego. - Rodzina daje siłę, a tata miał temperament i odwagę. Jesteśmy bardzo związani, cały nasz zespół jest jak familia i wszyscy walczymy z problemami prawnymi i lokalowymi. Mamy swoje kłopoty, ale nie poddajemy się. Nie mamy stałych subwencji, dlatego przychodźcie do Kamienicy - skomentował Kajetan w "halo tu polsat".

Tak o żałobie po śmierci męża mówiła Justyna Sieńczyłło. "Muszę to przepracować"

W czerwcu 2024 roku Sieńczyłło udzieliła wywiadu Jastrząb Post. Żona Kamińskiego opowiedziała wtedy o tym, że wciąż nie zdążyła przepracować tego, iż jej męża nie ma już obok. - Nie mam czasu przepracować żałoby (...). Każdy, kto przeżył żałobę, wie, że ten moment musi nadejść, bo nie ruszymy ze sobą wewnętrznie do przodu, jeśli nie poukładamy tego, co się zdarzyło w naszym życiu - stwierdziła. - Ja mam teraz taki imperatyw, że zajmuję się teatrem i nawet jak są wakacje, to my cały czas pracujemy. Jestem w natłoku wydarzeń, ale wiem, że przyjdzie taki moment, że muszę to przepracować i to przede mną - wyjawiła wówczas Sieńczyłło.