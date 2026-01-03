Marianna Schreiber skupia się w ostatnim czasie przede wszystkim na swojej działalności w świecie freak fightów. Po miłosnych perturbacjach z Przemysławem Czarneckim i Piotrem Korczarowskim, poinformowała, że zamierza przy tym dbać o prywatność swoich przyszłych związków. Jak się jednak okazało, pewna współpracująca z nią osoba wyjawiła nowe wieści w tym temacie.

Marianna Schreiber spotkała się z Sebastianem Fabijańskim? "Mają dobry kontakt"

Temat Marianny Schreiber padł podczas rozmowy Arkadiusza Tańculi - włodarza organizacji freak fight Prime MMA - u Żurnalisty. W wywiadzie zdradził on, że celebrytka miała jakiś czas temu spotkać się z Sebastianem Fabijańskim. - Jak miałem dobry kontakt z Marianną, to coś tam gadaliśmy, że coś tam, coś tam: "Byłam na kawie z Sebastianem Fabijańskim" (...). Wcześniej mieliśmy małą sprzeczkę z Marianną, ale, co by nie mówić, jest jedną z najlepszych zawodniczek Prime - opowiedział Tańcula.

Włodarz domyślił się, że sytuacja faktycznie mogła mieć miejsce po tym, jak sam porozmawiał później z aktorem. - Myśleliśmy, żeby zestawić ją [Marianę Schreiber - red.] z Rafalalą. Trzy minuty po tej rozmowie dzwoni do mnie Seba Fabijański i mówi: "Słuchaj, bo słyszałem, że planujecie tę Rafalalę, a ja mam bardzo ważną premierę w styczniu", a ja mówię: "Nie, raczej nie będzie w styczniu. W ogóle nie wiem, czy będzie". (...) To by było na tyle. Tylko czemu to było akurat trzy minuty po rozmowie z Marianną o tym? Gdzieś tam zorientowałem się, że byli z Marianną na kawie, czyli mają dobry kontakt. Może po prostu są kolegami. Ja nie mówię, że to była randka - wyznał dalej Tańcula.

Sebastian Fabijański był łączony ze światem freak fightów. Podobnie byli partnerzy Marianny Schreiber

Przypomnijmy, że w połowie grudnia ogłoszono, że na kolejnej gali Fame MMA wystąpi po raz pierwszy były partner Schreiber - wspominany Przemysław Czarnecki. Stało się to krótko po tym, jak w październik także Piotr Korczarowski zadebiutował w oktagonie Prime MMA. Co ważne, przygodę z freak fightami zaliczył przed laty również Fabijański. Aktor walczył trzy razy podczas gal Fame MMA w 2023 roku.