Angelina Jolie z wizytą przy Strefie Gazy. Mocne słowa aktorki

Angelina Jolie od samego początku krytykowała ataki Izraela w Strefie Gazy. Jak podaje rp.pl, według niezależnego badania, które zostało przeprowadzone przez zespół naukowców z całego świata z Palestyńskim Centrum Badań Politycznych i Sondażowych, od października 2023 roku do początku stycznia 2025 w Strefie Gazy życie straciło około 84 tys. osób. Teraz aktorka została dostrzeżona po egipskiej stronie przejścia granicznego w Rafah ze Strefą Gazy.

Angelina Jolie poruszona sytuacją w Strefie Gazy. "Rozmawiałam z agencjami humanitarnymi, które ciężko pracują"

Na miejscu Angelina Jolie rozmawiała z członkami Czerwonego Półksiężyca [organizacji humanitarnej - przyp.red.] i kierowcami ciężarówek, którzy przywożą najpotrzebniejsze produkty. Aktorka omawiała z nimi, w jaki sposób zapewnić dodatkową pomoc dla Strefy Gazy. W oświadczeniu przytoczonym przez CNN Jolie wspomniała o wizycie. "Rozmawiałam z agencjami humanitarnymi, które ciężko pracują, aby pokonać ograniczenia i trudności związane z dostarczaniem niezbędnej pomocy do Gazy. Przeszłam przez duży magazyn pełen towarów, którym odmówiono wjazdu, w większości medycznych. (...) To, co musi się wydarzyć, jest jasne: zawieszenie broni musi zostać utrzymane, a dostęp musi być utrzymany, bezpieczny i pilnie zwiększony, aby pomoc, paliwo i niezbędne zapasy medyczne mogły być przesyłane szybko i regularnie, w wymaganej ilości" - czytamy na stronie.

Angelina Jolie chwalona przez internautów. "Niesamowita kobieta"

Wizyta Angeliny Jolie spotkała się z natychmiastową reakcją internautów, którzy docenili fakt, że aktorka wykorzystuje swoją popularność do zwrócenia uwagi na los osób dotkniętych kryzysem. "Niesamowita kobieta. Potrzebujemy więcej odważnych ludzi, takich jak ona, żeby nadal mówić", "Poza sławą chodzi o to, aby być człowiekiem", "Podziwiam Angelinę za jej odwagę, że zdecydowała się tam przybyć, "Ona od zawsze pokazywała, że los innych ludzi nie jest jej obojętny" - pisali w mediach społecznościowych.