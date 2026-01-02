Według informacji przekazywanych przez zagraniczne media 34-letnia Victoria Jones została znaleziona martwa w hotelu w Kalifornii w Nowy Rok. Córka aktora podążała tą samą ścieżką zawodową, a widzowie mogli oglądać ją m.in. w filmie "Faceci w czerni II". W rozmowie z portalem TMZ rzecznik Straży Pożarnej San Francisco wspomniał o szczegółach śmierci Jones. Przekazał, że jednostki straży pożarnej zareagowały na zgłoszenie nagłego przypadku medycznego nad ranem. Po dotarciu na miejsce ratownicy stwierdzili zgon. Teraz portal TMZ dotarł do nowych wiadomości.

Nie żyje córka Tommy'ego Lee Jonesa. "Zgłoszenie zostało zaklasyfikowane..."

Portal TMZ dotarł do nagrania rozmów służb ratunkowych dotyczących zgłoszenia w sprawie śmierci córki aktora. "W nagraniu audio uzyskanym przez TMZ zgłoszenie dotyczące tego zdarzenia zostało zaklasyfikowane jako 'kod 3 - przedawkowanie, zmiana koloru'" - czytamy na stronie. Przypomnijmy jednak, że na ten moment oficjalna przyczyna śmierci Victorii Jones nie została podana do publicznej wiadomości. Portal próbował kontaktować się z przedstawicielem aktora, jednak dostał odpowiedzi.

Victoria Jones żegnana przez internautów

Wiadomość o śmierci 34-letniej córki aktora poruszyła internautów. W mediach społecznościowych pojawiło się sporo emocjonalnych komentarzy. "Cały czas jakieś smutne informacje", "Okropne wieści. Żaden rodzic nie powinien grzebać swoich dzieci", "Bardzo mi przykro. Uwielbiałam jej filmy. Wydawała się taką ciepłą i radosną osobą. Niech spoczywa w pokoju", "Tak bardzo mi smutno. Nie spodziewałam się takiej wiadomości", "Spoczywaj w pokoju" - czytamy w sieci.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990; Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880; Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068; Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.