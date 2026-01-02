Pink przywitała nowy rok w zupełnie innych okolicznościach, niż planowała. Zamiast sylwestrowej zabawy wokalistka spędziła noc z 31 grudnia na 1 stycznia w szpitalnej sali, gdzie oczekiwała na zabieg chirurgiczny. W tym czasie jej mąż Carey Hart oraz dzieci - 14-letnia Willow i ośmioletni Jameson - wybrali się na snowboard.

Pink nie ukrywa, że miniony rok był dla niej wyczerpujący. Sylwestrowy pobyt w szpitalu stał się momentem refleksji

Pink poinformowała fanów o swoim stanie za pośrednictwem Instagrama, gdzie opublikowała osobisty wpis podsumowujący miniony rok. "Zostawiam cały mój ból w 2025 roku" - napisała. Jak przyznała, ostatnie dwanaście miesięcy było dla niej i jej najbliższych wyjątkowo trudne oraz pełne skrajnych emocji. "Ten rok był dla nas wszystkich ciężki - od absolutnie druzgocących momentów po drobne irytacje" - dodała.

Gwiazda wyjaśniła, że decyzja o hospitalizacji to świadomy krok w stronę zdrowia. "Kończę ten rok, okazując szacunek swojemu ciału, słuchając go i poddając je leczeniu" - zaznaczyła. Zabieg dotyczy wszczepienia implantów w odcinku szyjnym kręgosłupa. "To nie jest żaden luksusowy lifting twarzy, ale dostaję dwa nowe, błyszczące dyski w szyi. Nowa blizna, nowe przypomnienie, że doceniam to ciało i chcę korzystać z niego najlepiej, jak potrafię" - stwierdziła piosenkarka.

Pink podzieliła się poruszającym wyznaniem z łóżka szpitalnego. Ma ważne przesłanie dla fanów

Pink nie zdradziła, co dokładnie doprowadziło do problemów zdrowotnych, jednak podkreśliła, że mimo samotności w szpitalu patrzy w przyszłość z nadzieją. "Siedząc sama w sylwestrową noc w szpitalnym pokoju, podczas gdy moja rodzina szczęśliwie jeździ na snowboardzie, wiem, że 2026 rok będzie lepszy" - zaznaczyła Pink.

Na zakończenie wokalistka zwróciła się bezpośrednio do fanów, dzieląc się swoim przesłaniem na nowy rok. "Wybieram radość i zostawiam ból za sobą. Wybieram pozytywne myśli zamiast negatywnych. Będę walczyć o światło, nawet gdy doświadczam ciemności. Szczęśliwego Nowego Roku i oby było w nim więcej radości niż smutku, więcej słońca niż deszczu i więcej miłości niż nienawiści" - podsumowała swój wpis Pink.